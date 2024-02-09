Kartal Belediyesi Kreş Öğrencileri Yazar Sinem Eren ile Buluştu

Kartal Belediyesi kreş öğrencileri, "Dilimizin Zenginlikleri Sözlük Özgürlüktür" projesi kapsamında yazar Sinem Eren ile buluştu. Projeyle, öğrencilerin dilin zenginliğini tanıması, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerle buluşması ve buna bağlı olarak dili iyi kullanması ve düşünce dünyasını geliştirmesi amaçlanıyor.
"Dilimizin Zenginlikleri Sözlük Özgürlüktür" projesi kapsamında Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından düzenlenen yazar eşliğinde kitap okuma etkinliğinde çocuklarla buluşan yazar Sinem Eren, çocuklarla sohbet ederek kitapların büyülü dünyasını gözler önüne serdi. 'Her Şeyden Bir Şey Yapan Çocuk' kitabını kreş öğrencileriyle birlikte okuyan Eren, çocuklara keyifli saatler yaşattı. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliğe Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç da katıldı.
Kartal Belediyesi'nin 14 kreşinde öğrenim gören toplam 294 öğrencinin katıldığı etkinlikte, 'Her Şeyden Bir Şey Yapan Çocuk' kitabını okuyan öğrenciler Yazar Sinem Eren'in kitap içerisinden sorduğu sorulara cevap vermek için birbirleriyle yarıştı. 6 yaş öğrencilerinin katıldığı etkinlikte çocukların hayal gücünü zorlayacak sorular soran Eren, çocuklardan birbirinden komik ve yaratıcı cevaplar aldı. Çocukların gelecekte seçecekleri meslekleri soran Eren, astronottan otobüs şoförüne birbirinden farklı meslek grubunu seçen çocuklar ile sohbet etti.
Çocuklar kitaplarını okuduktan sonra Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına yazar Sinem Eren'e çiçek takdiminde bulundu. Başkan Yardımcısı Kars, "Çocukların yaratıcı yönlerini geliştirecek böylesi güzel ve tatlı çizimlerle süslenmiş eseri bugün bizlere sunduğu için Sinem Hanım'a teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle eğitici kitaplar çocuklarımızın gelişiminde çok önemli rol oynadığı için gelişim çağındaki çocukları kitapla tanıştırmak çok önemlidir" diye konuştu.
Yazar Eren de "Kartal Belediyesi ailesine ve Başkan Gökhan Yüksel'e bugüne kadar ortaya koyduğu kreşler ve çocuklara verdiği değer için çok teşekkür ediyorum" dedi.
Etkinlik sonunda kitaplarını imzalayarak çocuklara hediye eden Sinem Eren her çocukla teker teker sohbet etti.
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