Kartal Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Panel ve Sergi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Panel ve Sergi

Kartal Belediyesi\'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Panel ve Sergi

Kartal Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla 'Eşitliğin Yanında Şiddetin Karşısındayız' başlıklı bir panel düzenleyecek. Etkinlikte konuşmacılar kadınların güçlenmesi ve şiddete karşı mücadele konularında görüşlerini paylaşacak. Ayrıca '100 Kadın, 100 Yarım Kalan Hayat Anma' isimli bir sergi de gerçekleştirilecek.

22.11.2024 10:06  Güncelleme: 10:09
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Kartal Belediyesi '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' dolayısıyla kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak üzere 'Eşitliğin Yanında Şiddetin Karşısındayız' isimli bir panel düzenleyecek.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün girişimiyle 25 Kasım 2024 Pazartesi günü, saat 14.00'te İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan panelde, gazeteci, haber sunucusu, televizyon programcısı, iletişim ve siyaset bilimci ve eğitmen Sedef Kabaş ile araştırmacı yazar ve akademisyen Elfin Tataroğlu konuşmacı olarak yer alacak. Panelde kadınların güçlük yaşadığı değil, güçlü kadınların yaşadığı bir Türkiye için el ele diyerekkadınların güçlü yönlerine vurgu yapacak olan Kabaş ve Tataroğlu, Türkiye'de kadın olmayı ve kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi konuşacak.

Ayrıca etkinlik alanında bir de sergi düzenlenecek. '100 Kadın, 100 Yarım Kalan Hayat Anma' isimli sergide yıllardır hafızalara kazınan ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin sembolü haline gelen kadınların yanı sıra; 2024 yılında kadın cinayetleri sonucunda kaybettiğimiz kadınların anısına hayat hikayeleri ve fotoğrafları sergilenecek. Anma kapsamında sergi alanına karanfil bırakılacak.

Günün bir diğer etkinliğini ise Kartal Belediyesi Sanat Akademisi üstlenecek. "El Ele Vererek Birlikte Güçlüyüz" temasıyla Ressam Murat Havan ve Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nin kız öğrencileri, 'Şiddetsiz Görü' adını taşıyan canlı bir resim performansı gerçekleştirecek.

Şiddeti durdurmak için; dayanışma ortamı oluşturmak ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenecek olan etkinliğe tüm Kartallılar davetli. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Panel ve Sergi - Son Dakika

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