Kartal Belediyesi'nden Miniklere Kitap Sevgisi Etkinliği - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nden Miniklere Kitap Sevgisi Etkinliği

Kartal Belediyesi\'nden Miniklere Kitap Sevgisi Etkinliği

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, 6 yaşındaki öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla 'Yağmur Ormanlarına Yolculuk' adlı hikaye kitabı ile interaktif bir etkinlik düzenledi. Yazar Sultan Polat Kaçan'ın katıldığı etkinlikte çocuklar kitap sevgisini ve çevre bilincini pekiştirme fırsatı buldular.

13.01.2025 15:51  Güncelleme: 15:53
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Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, minik öğrencilere kitapları sevdirmek ve okuma alışkanlığını edindirmek için okuma etkinliği düzenledi.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nde 6 yaş öğrencilerine kitapları sevdirmek ve okuma alışkanlığını edindirmek için düzenlenen etkinlik Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde yapıldı. Etkinlikte Yazar Sultan Polat Kaçan, 'Yağmur Ormanlarına Yolculuk' adlı hikaye kitabını minik okuyucularla buluşturdu. Etkinlikte çocuklar, yazar Kaçan'ın kitabını onun eşliğinde dinlerken, hayal güçlerini geliştirme ve kitap sevgisini pekiştirme fırsatı yakaladı. Hikaye boyunca doğanın ve çevrenin önemi üzerine yapılan sohbetler, miniklere çevreye duyarlılık kazandırdı.

Yazar Sultan Polat Kaçan ile birebir etkileşim kuran çocuklar, kitap üzerine sorular sorma ve düşüncelerini paylaşma imkanı buldu. Renkli anların yaşandığı bu keyifli etkinlikte, çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Etkinliğe Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kreş Müdürü Hilal Kıraç ve 6 yaş grubundan toplam 255 öğrenci katıldı. Başkan Yardımcısı Kars, çocukların bu tür etkinliklerle kitap sevgisi kazanmasının ve çevre bilincini erken yaşta edinmesinin önemine vurgu yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi'nden Miniklere Kitap Sevgisi Etkinliği - Son Dakika

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