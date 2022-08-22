Kartal Belediyesi'nin Parklardaki Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal Belediyesi'nin Parklardaki Çalışmaları Devam Ediyor

22.08.2022 14:07
Kartal Belediyesi'nin Parklardaki Çalışmaları Devam Ediyor

Kartal Belediyesi’nin ilçede yeşil alanları artırarak yeni park ve mevcut parkları yenileme çalışmaları devam ediyor.

Kartal Belediyesi'nin ilçede yeşil alanları artırarak yeni park ve mevcut parkları yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri yurttaşların boş zamanlarında dinlenebileceği ve çocuklarıyla zaman geçirebileceği yeşil alanları artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin pek çok noktasında aynı anda çalışmalar yürütüyor. İlçeye yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırılırken var olan parklara da yeni fonksiyonlar ekleniyor. Çalışmalar ile fiziki şartları yeterli parklara spor yapmayı kolaylaştıran özel zeminli yürüyüş yollarının yanı sıra yeni oturma alanları yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında, Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nın ikinci etap çalışmaları ile Çavuşoğlu Mahallesi Bilim Sokak Parkı'nda çalışmalar sürüyor. Soğanlık Orta Mahalle'de bulunan Naim Süleymanoğlu Parkı'ndaki yenileme ve yürüyüş pisti çalışması ise sona erdi.

Tamamlanan, devam eden ve hayata geçirilecek yeni yeşil alan projeleri ile yurttaşların nefes alabilecekleri, çocukların gönüllerince koşup oyun oynayabileceği alanları kente kazandırmayı amaçladıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kişi başına düşen aktif yeşil alan sayısını, modern kentlerdeki metrekare miktarına ulaştırana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi'nin Parklardaki Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:59 Arap turistlerin Türk lirasını yerlere saçıp üzerinde dans ettiği görüntülere tepki yağdı
13:52 Aylık ücreti 950 TL! İBB toplamda 2800 öğrenci kontenjanlı yurt başvurularını başlattı
13:41 Emniyet Genel Müdürlüğü'nden atama kararları: Ogün Vural ile Bülent Gürcan'a yeni görev
13:17 CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "üzüm" tepkisi: Açıkladığı fiyat üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir
13:17 Özcan Deniz'in 22 yaş küçük sevgilisine yaptırdığı "masal" temalı doğum günü pastası alay konusu oldu! "Kızı yaşında olduğu için konsept tam uymuş"
12:51 Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmakta kararlı! Sarı lacivertliler, bonservis teklifini yükseltecek
12:42 Simitçi çocuğun köpeğe simit verdiği anlar duygulandırdı
12:38 Dev zincir market, 100 ürünün fiyatını fiyatını sabitleyecek
12:35 Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
12:19 Muğla'da "hatalı sollama" can aldı! Eski belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 14:07:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi'nin Parklardaki Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement