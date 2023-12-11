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Kartal Belediyesi Organik Pazar etkinlik çadırında tohum dağıtımı yapıldı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Organik Pazar etkinlik çadırında tohum dağıtımı yapıldı

Kartal Belediyesi Organik Pazar etkinlik çadırı, İstanbul Tohum Gönüllüleri ve Kartal Belediyesi iş birliğiyle organik ve ata tohumlarının dağıtımını gerçekleştirdi. Etkinlikte gıda güvenliği ve yerel tohum ilişkisi üzerine bir konuşma yapıldı. Çiftçilere ücretsiz tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi Organik Pazar etkinlik çadırında tohum dağıtımı yapıldı
11.12.2023 - 19:15,
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Kartal Belediyesi Organik Pazar etkinlik çadırı çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tohum & Toprak Dostluğu İstanbul Tohum Gönüllüleri, Kartal Belediyesi iş birliği ile organik ve ata tohumlarının dağıtımını gerçekleştirdi, sağlıklı gıda için doğal tarımın ve sağlıklı tohumların önemine vurgu yapıldı.

5. kez yapılan etkinlikte yerel yönetim olarak gıda güvenliği ve yerel tohum ilişkisi üzerine bir konuşma gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, "Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel ve belediye yönetimi olarak bu tarz etkinlikleri destekliyoruz. Gıdanın temeli tarımdır. Sağlıklı gıda için de doğal tarım ve en önemlisi sağlıklı tohumlar gerektiğini biliyoruz. Bir tarım ülkesi olan ülkemizde bugün tarımın durumu ortada. Tükettiğini üretemeyen ülkeler bağımsız olamaz" dedi.

ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ TOHUM

Sosyal medya üzerinden de örgütlü olan tohum gönüllülerinin katıldığı etkinlikte İstanbul tohum gönüllülerinden Münevver Gülata, Halil Barlas ve Gamze Sümer de hibrit ve gdo'lu (genetiği değiştirilmiş organizma) tohum, gıda ve tohum ilişkisi, yerel tohumlarımız ve biyo çeşitlilik üzerine konuşmalar yaptı. Etkinlikte daha sonra yüze yakın yerel tohum çeşidinin dağıtımı çiftçilere ücretsiz olarak yapıldı. Söz konusu ata tohumları; Tokat'ta organik tarım yapan emekli gazeteci Murat Güneş tarafından çoğaltılıyor. Tohumları alan kişiler, onları çoğaltarak tekrar ücretsiz olarak dağıtılması için Murat Güneş'e gönderiyorlar. oluşan bu sirkülasyon sayesinde ata tohumlarının çoğalması ve Türkiye geneline yayılması için uğraş veriliyor.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Kartal Belediyesi Organik Pazar etkinlik çadırında tohum dağıtımı yapıldı - Son Dakika
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