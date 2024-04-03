Kartal Belediyesi ve Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde anlamlı bir etkinlik düzenledi

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Kartal Belediyesi ile Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne özel anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından otizme dikkati çekmek ve otizm konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklara otizm konusunda bilgi verildi. "Kırmızı Giy-Otizme Kırmızı Işık Yak" sloganıyla yaşama geçirilen etkinlikte günün anlam ve önemi çocuklara anlatıldı.

Otizmli bireylerin toplum içinde daha fazla kabul görmesine ve desteklenmesine katkı sağlamak amacıyla yapılan etkinlikte, çocuklar için otizm konusunda bilinçlendirici ve eğlenceli bir dizi aktivite yapıldı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç'ın da katıldığı etkinlikte çocuklar, hem eğlendi hem öğrendi.