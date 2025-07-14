Kartal Belediyesi Yaz Spor Okulu'nda İlk Dönem Tamamlandı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Yaz Spor Okulu'nda İlk Dönem Tamamlandı

Kartal Belediyesi Yaz Spor Okulu\'nda İlk Dönem Tamamlandı
14.07.2025 10:11  Güncelleme: 10:14
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Kartal Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Okulu'nun ilk dönemi başarıyla sona erdi. Öğrencilere sertifikaları, belediye yetkilileri tarafından verildi. Programın ikinci dönemi 14 Temmuz'da başlayacak.

Kartal Belediyesi'nin çocuklara yönelik olarak hayata geçirdiği Yaz Spor Okulu'nun birinci dönemi sona erdi.

Kartal Yakacık İhsan Zakiroğlu Ortaokulu'nda düzenlenen programın sonunda, yaş gruplarını temsilen seçilen öğrencilere başarı sertifikaları; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar ile Dr. Dilek Kars ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Serkan Taş tarafından takdim edildi. Diğer öğrenciler ise başarı sertifikalarını ailelerinin eşliğinde teslim aldı. Törenin ardından öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek ilk dönemi coşku içinde tamamladı.

Yaz Spor Okulu, iki dönem daha devam edecek

23 Haziran - 22 Ağustos tarihleri arasında toplam üç dönem halinde planlanan Yaz Spor Okulu'nun ilk dönemi başarıyla tamamlandı. Kalan iki dönem boyunca da eğitimler hafta içi her gün 08.30 - 17.00 saatleri arasında devam edecek. Her dönemin üç hafta sürdüğü programda, öğrencilere Kartal Belediyesi tarafından ücretsiz olarak öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı sunuluyor. 7-11 yaş grubundaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde; basketbol, voleybol, jimnastik, dans, uzak doğu sporları, masa tenisi, sinema, akıl oyunları ve Survivor parkurları gibi dokuz farklı branşta çalışmalar yapılıyor. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen program, aynı zamanda takım ruhu kazanmalarına ve sosyal beceriler edinmelerine katkı sağlıyor.

İlk dönemi tamamlayarak sertifikalarını alan öğrencileri yalnız bırakmayan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selamlarını ve sevgilerini ileterek başladığı konuşmasında, emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Uçar, "Yaz spor okulumuz uzun yıllardır devam ediyor. Ama asıl burada teşekkürü biz sizlere etmek istiyoruz. En kıymetlilerinizi bizlere emanet ediyorsunuz ve güveniyorsunuz. Biz de sizlere mahcup olmamak adına var gücümüzle çocuklarımızın burada güzel vakit geçirmesini sağlıyoruz. Bundan sonra iki dönemimiz daha var. Sadece yaz dönemi değil. Belediyemizin yıl boyunca kültürel ve sportif faaliyetleri var ve sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

İkinci dönem 14 Temmuz'da başlıyor

Yaz Spor Okulu'nun ikinci dönemi, 14 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Yoğun ilgi gören programa başvurular Kartal Belediyesi'nin ilgili birimleri aracılığıyla alınmaya devam ediyor. Kartal Belediyesi'nin yaz dönemine özel olarak düzenlediği bu kapsamlı eğitim programı, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil imkanı sunmaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kartal Belediyesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi Yaz Spor Okulu'nda İlk Dönem Tamamlandı - Son Dakika

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