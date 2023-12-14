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Kartal Çavuşoğlu Çocuk Gözlemevi'nde sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika
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Kartal Çavuşoğlu Çocuk Gözlemevi'nde sürpriz doğum günü kutlaması

Kartal Belediyesi ve Kartal Kaymakamlığı, devlet koruması altında olan çocuklar için Kartal Çavuşoğlu Çocuk Gözlemevi'nde sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Kutlamaya Kartal Kaymakamı, Kartal Belediye Başkanı ve diğer yetkililer katıldı. Çocuklar, yeni yaşlarına girdikleri için hediyeler aldı ve dileklerini tutarak pastayı kesti.

Kartal Çavuşoğlu Çocuk Gözlemevi\'nde sürpriz doğum günü kutlaması
14.12.2023 - 12:31,  Güncelleme: 12:33
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Kartal Belediyesi ve Kartal Kaymakamlığı tarafından Kartal Çavuşoğlu Çocuk Gözlemevi'nde devlet koruması altında olan çocuklar için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Çocuklardan dördü için gözlemevinin Kartal Çavuşoğlu'nda bulunan merkezinde gerçekleştirilen sürpriz kutlamaya, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Mustafa Ağdaş ile Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Gamze Yavuzer, merkezin öğretmenleri ve çocuklar katıldı.

Kutlamadan önce ise devlet korumasında olan çocukların kalacağı 2 yeni prefabrik binayı gezerek inceleyen protokol üyeleri, merkez ile ilgili bilgi aldı.

Kartal Belediye Başkanı Adem Uçar da seremoni öncesi kısa bir maç yapan çocuklara katılarak eğlencelerine ortak oldu.

Havanın güzel olmasından faydalanılarak açık havada gerçekleştirilen kutlamada, doğum günleri tarih olarak birbirlerine yakın 4 çocuk, kendileri için hazırlanan pastayı kesti.

Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ile birlikte dilek tutarak pastayı kesen çocuklar, tebrikleri de kabul etti.

Çocukların bu özel gününe ortak olan protokol, doğum günü çocuklarına sağlıklı ve güzel bir ömür diledi.

Yeni bir yaşa giren çocuklara Kartal Belediyesi'nin hediyeleri de yine Kartal Kaymakamı ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları tarafından verildi. Başkan Yardımcısı Uçar, çocuklara Başkan Gökhan Yüksel'in sevgilerini ve yeni yaş temennilerini iletti.

Kaynak: ANKA
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