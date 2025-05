Kartal\'da 19 Mayıs Coşkusu: Geleneksel Fener Alayı Etkinliği Gerçekleşti

Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla geleneksel Fener Alayı Yürüyüşü düzenlendi. Ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile yürüyen Kartallılar, unutulmaz bir bayram coşkusu yaşadı.

Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl da coşkulu etkinliklerle kutlandı. Kartal Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Fener Alayı yürüyüşü, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan Kartallılar, Kartallı Kazım Meydanı'ndan Kartal Meydanı'na kadar büyük bir coşku içinde yürüdü. Yürüyüşün ardından Kartal Meydanı'nda düzenlenen "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri" ise bayram sevincini zirveye taşıdı. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın sahne aldığı konser, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

"Bu coşkunun daima süreceğine inanıyoruz"

Etkinliklere katılan vatandaşlardan Büşra Yıldırım, 19 Mayıs'ın önemine dikkat çekerek, "Bugün, ulusal kurtuluş mücadelemizin başlangıcının filizlendiği çok anlamlı bir gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz gençlere armağan ettiği bu özel günü, her yıl olduğu gibi büyük bir coşkuyla kutluyoruz." ifadelerini kullandı. Ayşin Altunbaş ise etkinliklerin yoğun katılımla gerçekleştiğini belirterek, "Her zaman böyle kalabalık ve güzel bir atmosfer oluyor ama bu coşkunun daima süreceğine inanıyoruz. Kartal Belediyesi'ne teşekkür ediyorum; bizlere bu güzel ortamı her bayramda sağlıyorlar." dedi. Vatandaşlardan Türkan Dirik de bayramların birlik ve beraberlik içinde kutlanmasının önemine vurgu yaparak, "Kartal Belediyesi sayesinde neredeyse tüm milli bayramlarımızı aynı heyecanla yaşıyoruz. Bu coşku hiç bitmesin." şeklinde konuştu. - İSTANBUL