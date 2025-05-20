Kartal'da 19 Mayıs Coşkusu: Geleneksel Fener Alayı Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kartal'da 19 Mayıs Coşkusu: Geleneksel Fener Alayı Etkinliği Gerçekleşti

Kartal\'da 19 Mayıs Coşkusu: Geleneksel Fener Alayı Etkinliği Gerçekleşti

Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel Fener Alayı yürüyüşü, yüzlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile yürüyerek bayram coşkusunu paylaştı.

20.05.2025 11:05  Güncelleme: 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla geleneksel Fener Alayı Yürüyüşü düzenlendi. Ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile yürüyen Kartallılar, unutulmaz bir bayram coşkusu yaşadı.

Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl da coşkulu etkinliklerle kutlandı. Kartal Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Fener Alayı yürüyüşü, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan Kartallılar, Kartallı Kazım Meydanı'ndan Kartal Meydanı'na kadar büyük bir coşku içinde yürüdü. Yürüyüşün ardından Kartal Meydanı'nda düzenlenen "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri" ise bayram sevincini zirveye taşıdı. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın sahne aldığı konser, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

"Bu coşkunun daima süreceğine inanıyoruz"

Etkinliklere katılan vatandaşlardan Büşra Yıldırım, 19 Mayıs'ın önemine dikkat çekerek, "Bugün, ulusal kurtuluş mücadelemizin başlangıcının filizlendiği çok anlamlı bir gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz gençlere armağan ettiği bu özel günü, her yıl olduğu gibi büyük bir coşkuyla kutluyoruz." ifadelerini kullandı. Ayşin Altunbaş ise etkinliklerin yoğun katılımla gerçekleştiğini belirterek, "Her zaman böyle kalabalık ve güzel bir atmosfer oluyor ama bu coşkunun daima süreceğine inanıyoruz. Kartal Belediyesi'ne teşekkür ediyorum; bizlere bu güzel ortamı her bayramda sağlıyorlar." dedi. Vatandaşlardan Türkan Dirik de bayramların birlik ve beraberlik içinde kutlanmasının önemine vurgu yaparak, "Kartal Belediyesi sayesinde neredeyse tüm milli bayramlarımızı aynı heyecanla yaşıyoruz. Bu coşku hiç bitmesin." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Gençlik, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartal'da 19 Mayıs Coşkusu: Geleneksel Fener Alayı Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferi iptal oldu Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor
İki dev banka birleşti Tarihin en büyük satın alımlarından biri İki dev banka birleşti! Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi
Acun Ilıcalı’ya Emre Belözoğlu’ndan kötü haber Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras
Galatasaray’ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Galatasaray’ın Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı Galatasaray'ın Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı

11:36
Bahçeli’nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
11:30
İspanya’da mobil şebekeler çöktü
İspanya'da mobil şebekeler çöktü
11:21
Türk malı helva raflardan toplatılıyor Salmonella tespit edildi
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
09:50
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’a tepki yağıyor
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
17:39
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
17:34
Kanser teşhisi konulan Joe Biden’dan ilk mesaj
Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj
17:25
Deprem sonrası ülkesine gitmişti Tanzanyalı Ramazan geri döndü
Deprem sonrası ülkesine gitmişti! Tanzanyalı Ramazan geri döndü
17:17
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
17:11
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 12:49:56. #7.13#
SON DAKİKA: Kartal'da 19 Mayıs Coşkusu: Geleneksel Fener Alayı Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.