Kartal'da 23 Nisan Coşkusu

(İSTANBUL) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kartal'da bir dizi etkinlik düzenlendi. Çocuklarla bir araya gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza emanet ettiği bağımsızlık meşalesini, Kartallı çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyla yarınlara gururla taşıyoruz" dedi.

TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kartal'da kutlama düzenlendi. Kentin farklı noktalarında kurulan özel etkinlik alanları, çocukların neşesine ev sahipliği yaptı. Uğur Mumcu Kültür Merkezi çevresinde sanat dolu performanslar ve yaratıcı atölye çalışmaları ön plana çıkarken Karlıktepe Mahallesi 19 Mayıs Spor Parkı, oyun alanları ve sportif aktivitelerle çocukları ağırladı.

Yakacık Çarşı Mahallesi Bayram Demirkol Parkı'na ise rengarenk balonlar konuldu. Neyzen Tevfik Meydanı'ndan başlayan yürüyüş yapıldı. Yüksel ile birlikte ellerinde ay-yıldızlı bayraklarla korteje katılan yurttaşlar, bando takımlarının coşkulu marşları eşliğinde Kartal Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda kurulan etkinlik alanında Kartal Belediyesi kreş öğrencileri ve Sanat Akademisi kursiyerleri performanslarını sergiledi. Ayrıca sihirbaz gösterileri, sahne şovları ve interaktif oyunlar gerçekleştirildi.

Minik Asil'in umuda uçan balonları

Kutlamaların en anlamlı anı ise kanserle olan mücadelesini büyük bir zaferle noktalayan 4 yaşındaki Asil'in onur konuğu olarak sahneye çıkmasıyla yaşandı. Gökhan Yüksel, minik Asil ve ailesiyle birlikte umudu ve yaşama sevincini simgeleyen yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktı.

"Atatürk'ün emanetini yarınlara taşıyacağız"

Meydanı dolduran Kartallılara seslenen Yüksel, "Bugün sadece bir bayramı kutlamıyoruz; milli iradenin, tam bağımsızlığın ve cumhuriyetimizin sarsılmaz temellerinin atıldığı bu müstesna günü, çocuklarımızın gözlerindeki ışık ve yüzlerindeki gülüşlerle yeniden anlamlandırıyoruz. Kartal'ın her sokağında, her mahallesinde bu büyük coşkuyu yaşatmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada bir eşi benzeri daha olmayan bu bayramı çocuklarımıza emanet etmesi, aslında aydınlık geleceğimize olan sarsılmaz güvenin bir nişanesidir" dedi.