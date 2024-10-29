Kartal\'da Cumhuriyet\'in 101. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

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Kartal'da Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında 'Büyük Fener Alayı Yürüyüşü' düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşün ardından sahne alan Bengü, Kartallılara unutulmaz anlar yaşattı.

Kartal Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 101. yıl kutlamaları kapsamında coşkulu etkinlikler düzenlendi. Kutlamalar kapsamında Kartallı Kazım Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, 'Büyük Fener Alayı Yürüyüşü' gerçekleştirdi. Ellerinde Türk bayrağı. Atatürk posteri ve meşaleler eşliğinde yürüyen vatandaşlar Kartal Meydan'a kadar ilerledi. Meydanda tamamlanan 'Büyük Fener Alayı Yürüyüşü'nün ardından ünlü sanatçı Bengü sahne aldı. Sanatçı sevilen şarkılarını Kartallılar için seslendirdi. Yüzlerce vatandaş konsere yoğun ilgi gösterirken, ünlü sanatçı Bengü'nün şarkılarına eşlik eden vatandaşlar, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, "Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümü Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan 101 yıl önce bu milleti sizleri esaretten kurtararak Cumhuriyeti bu millete armağan etti. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. Çok kıymetli sanatçımıza da bugün burada bizlerle birlikte oldukları için çok teşekkür ediyorum. ve bu çiçeği Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel adına kendilerine takdim ediyorum. İyi ki varsınız Kartal. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kutlamalara katılan Ravza Keskin, "Atatürk'ün bize bıraktığı bu güzel ülkeyi korumak için sonuna kadar elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum" şeklinde konuşurken Reyhan Baştürkmen ise, "Çok mutluyuz. Bütün mahallemizce kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ü yaşatıyoruz" dedi. - İSTANBUL