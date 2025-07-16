Kartal'da Trafik Düzenlemesi

İstanbul Valiliği, Kartal'da düzenlenecek olan bir program kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bugün Kartal'da düzenlenecek bir program kapsamında bazı yolların trafiğe kapatıldığı ve alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi. Açıklamada belirtilen kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar ise şöyle:

Kapanacak yollar (Saat 18.00 - program sonuna kadar)

Spor Caddesi (Kartal Meydan İstikameti), Egemenlik Bulvarı, Ankara Caddesi,

Hürriyet Caddesi, Savarona Meydan, Şehzade Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi

Alternatif güzergahlar ise:

Sahil Yolu,

Spor Caddesi D100 İstikameti - İSTANBUL