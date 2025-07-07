Kartal'da Yas-ı Muharrem Anması gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kartal'da Yas-ı Muharrem Anması gerçekleştirildi

Kartal\'da Yas-ı Muharrem Anması gerçekleştirildi
07.07.2025 12:51  Güncelleme: 12:55
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Kartal Belediyesi ile Kartal Cemevi Vakfı, Muharrem Ayı'nın 10'uncu günü dolayısıyla, Kerbela'da Hz. Hüseyin, yakınları ve ehl-i beyt mensuplarının şehit edilmesinin yıl dönümünde, Yas-ı Muharrem programı düzenlendi.

Kartal Belediyesi ile Kartal Cemevi Vakfı, Muharrem Ayı'nın 10'uncu günü dolayısıyla, Kerbela'da Hz. Hüseyin, yakınları ve ehl-i beyt mensuplarının şehit edilmesinin yıl dönümünde, Yas-ı Muharrem programı düzenlendi.

5 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşen Yas-ı Muharrem programı, Kartal Cemevi bahçesinde yapıldı. Hz. Muhammed'in torunu İmam Hüseyin ve ailesinin Kerbela'da katledilmesinin yıl dönümünde düzenlenen program, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Programda, Sanatçı Vedat Gündoğdu ve Kartal Cemevi zakiri Can Şahin, Muharrem Ayı'nın manevi atmosferine uygun olarak deyişler seslendirdi. Etkileyici ezgiler eşliğinde gerçekleştirilen bu bölümde, birçok vatandaş gözyaşlarını tutamadı.

Programda konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, "Muharrem Ayı'nda Kartal Cemevi'nin gerçekleştirdiği hizmetler büyük bir değer taşıyor. Bu vesileyle başkan Selami Sarıtaş ve yönetimini gönülden kutluyor, tebrik ediyorum. Tutulan yas oruçlarının ve edilen duaların kabul olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kerbela, soylu bir direnişin sembolüdür"

Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş ise konuşmasında Muharrem Ayı'nın kutsiyetine dikkat çekerek, "Bugün 10 Muharrem. Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği gün; İslam dünyasını derinden sarsan bir matem günü. Kerbela soylu bir direnişin, haklı olanın haksızlığa karşı dimdik duruşunun, vefasızlığın ve zulmün sembolüdür. Bugün, nerede bir adaletsizlik ve zulüm varsa, bizler de İmam Hüseyin'in duruşunu sergileyerek zalimlere boyun eğmeyeceğimizi haykırıyoruz. Aynı zamanda bu ay, kardeşliği, adaleti ve barışı hatırlatır bizlere. Kerbela şehitleri, insanlık tarihinin dönüm noktalarından biridir. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Tüm canların tuttukları oruçlar, verdikleri lokmalar ve gerçekleştirdikleri ibadetler hak katında kabul ve makbul olsun" şeklinde konuştu.

Düzenlenen anma programına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Dr. Dilek Kars ve Mustafa Ağdaş, Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, Cemevi Dedesi Celal Özer, Kartal Belediyesi birim müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal'da Yas-ı Muharrem Anması gerçekleştirildi - Son Dakika

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