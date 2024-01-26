 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kartal, havadaki dronu saldırarak düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal, havadaki dronu saldırarak düşürdü

Artvin'de gökyüzünde uçan kartal, havadaki dronu saldırarak düşürdü. Kartalın pervanesini parçaladığı drone, irtifa kaybederek düştü.

Kartal, havadaki dronu saldırarak düşürdü
26.01.2024 - 09:29,  Güncelleme: 09:34
Abone Ol

Artvin'de gökyüzünde uçan kartal, havadaki dronu saldırarak düşürdü. Kartalın pervanesini parçaladığı drone, irtifa kaybederek düştü.

Artvin- Erzurum karayolu üzerinde kayma riski bulunan bir tüneli görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı (İHA) Artvin muhabirinin dronuna kartal saldırdı. Kendi bölgesinde uçan hiçbir canlı ve uçan cihaza yaşam hakkı tanımayan kartal, dronun pervanelerini pençesiyle zarar verdi. Pervaneleri zarar gören dron irtifa kaybederek düştü. Dron düşmenin etkisiyle hasar alırken, kartalın saldırısı dron kamerasına saniye saniye yansıdı. - ARTVİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İhlas Haber Ajansı, Erzurum, Artvin, Hayvanlar, Güvenlik, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartal, havadaki dronu saldırarak düşürdü - Son Dakika


12:47
Dikkatli izleyiciler hemen fark etti! İnci Taneleri dizisindeki Yılmaz Güney detayı Dikkatli izleyiciler hemen fark etti! İnci Taneleri dizisindeki Yılmaz Güney detayı
12:40
Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor

Son Dakika
12:47 Dikkatli izleyiciler hemen fark etti! İnci Taneleri dizisindeki Yılmaz Güney detayı
12:40 Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 13:03:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kartal, havadaki dronu saldırarak düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement