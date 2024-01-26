Artvin'de gökyüzünde uçan kartal, havadaki dronu saldırarak düşürdü. Kartalın pervanesini parçaladığı drone, irtifa kaybederek düştü.

Artvin- Erzurum karayolu üzerinde kayma riski bulunan bir tüneli görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı (İHA) Artvin muhabirinin dronuna kartal saldırdı. Kendi bölgesinde uçan hiçbir canlı ve uçan cihaza yaşam hakkı tanımayan kartal, dronun pervanelerini pençesiyle zarar verdi. Pervaneleri zarar gören dron irtifa kaybederek düştü. Dron düşmenin etkisiyle hasar alırken, kartalın saldırısı dron kamerasına saniye saniye yansıdı. - ARTVİN