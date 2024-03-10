Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Çevre ve Kültür Dayanışma Derneği (UMDER) Korosu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türk Halk Müziği konseri düzenledi

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Çevre ve Kültür Dayanışma Derneği (UMDER) Korosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk Halk Müziği konseri düzenledi.
Kartal'da şiir okumaları ve sunumlar ile başlayan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri; Şef Aydın Ağırcan yönetimindeki UMDER Korosu'nun sahne almasıyla devam etti. Kalabalık bir dinleyici topluluğunun yer aldığı etkinlikte, her biri dillere pelesenk olmuş sevilen türküleri seslendiren koro üyeleri, dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.
Koronun sahneyi tamamen doldurduğu etkinlikte, seslendirilen türkülerin yanı sıra bazı sanatçılar da solo performans sergiledi. Seyircilerin sevilen eserlere yer yer eşlik ettiği konserin sonunda CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, sahneye çıkarak korodaki kadın üyelerin ve etkinliğe katılan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Koro üyelerini temsilen UMDER Başkanı Hasan İldan'a çiçek takdiminde bulunan Polat, konserde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Etkinliğe CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat ve yönetiminin yanı sıra Kartal Belediye UMDER Dernek Başkanı Hasan İldan ve dernek yönetimi, Kartal Belediyesi Başkan Danışmanı Özbey Pekşen, Kartal'ın mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilçeli kadınlar katıldı.
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