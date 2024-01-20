Kartalkaya\'da Sömestr Tatiliyle Birlikte Doluluk Oranı Yüzde Yüze Yaklaştı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve kar kalınlığının bir buçuk metreyi bulduğu Kartalkaya'da, sömestr tatili nedeniyle otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı.

Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, sömestr tatili nedeniyle tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Kar kalınlığının bir buçuk metreyi bulduğu ve 75 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya'da tatilini geçiren ziyaretçiler kar üzerinde keyifli anlar yaşıyorlar. Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte otellerde yüzde 90 doluluk oranlarının yaşandığı Kartalkaya'da birkaç güne kadar yüzde yüz doluluk olması bekleniyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 2 otelin Genel Müdürü Yusuf Avcı, "Şuan da yarıyıl tatili yoğunluğunu yaşıyoruz. Sömestr, bereketiyle geldi. Pistlerde kar da çok iyi. Yaklaşık bir buçuk metrenin üzerinde kar kalınlığı var. Otellerin doluluk oranı yaklaşık yüzde 90 civarında. Önümüzdeki hafta yüzde yüze ulaşmasını bekliyoruz. Tüm pistlerimiz açık. Küçük kayakseverler için özel etkinlikler de yapıyoruz. Sömestr tatili önceki senelere göre çok daha iyi. Vatandaşların talebi var. Önümüzdeki hafta da yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Yollarımız açık" dedi. - BOLU