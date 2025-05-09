Kartalkaya Yangını Araştırma Komisyonu Süresi Uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararıyla," Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu"nun görev süresi bir ay uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM Kararı ile birlikte Kartalkaya mevkiinde bir otelde meydana gelen yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması, ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespiti ile benzer olayların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresi 1 ay uzatıldı. Karar, 7 Mayıs tarihli Genel Kurul'un 84'üncü birleşiminde alındı. - ANKARA