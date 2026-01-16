Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, öğrencilerle bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçedeki okullarda düzenlenen kültür, sanat ve bilim etkinliklerine katıldı.

Başkan Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ile ilk olarak Leyla Sarıgöl Ortaokulu'nda düzenlenen resim sergisini ziyaret etti. Öğrencilerin hazırladığı eserleri inceleyen Kocaman, sanatsal faaliyetlerin bireysel gelişime katkısına değinerek, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Daha sonra Eşme Ortaokulu'ndaki "Bilim ve Çocuk Şenliği"ne geçen Kocaman, burada kurulan stantları dolaşarak projeler hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin deneylerini izleyen Kocaman, "Bugün burada sadece deneyler değil, yarının mühendislerini ve bilim insanlarını gördüm. Deneyler gerçekten çok başarılı ve umut vericiydi. Çocuklarımızın bu merakı ve enerjisi, Kartepe'nin geleceğine olan inancımızı artırıyor. Başarılarınız daim olsun" ifadelerini kullandı.

Programda Kocaman'a, okul müdürleri Bayram Yıldız ve Orhan Kaya da eşlik etti. - KOCAELİ