Kartepe Belediyesi cenaze hizmetleri binasının kapasitesini artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kartepe Belediyesi cenaze hizmetleri binasının kapasitesini artırıyor

Kartepe Belediyesi cenaze hizmetleri binasının kapasitesini artırıyor
26.01.2026 14:23  Güncelleme: 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartepe Belediyesi, nüfus artışı nedeniyle cenaze hizmetleri binasında genişletme ve yenileme çalışmaları başlattı. Mevcut binaya yeni bir kat eklenerek kullanım alanı iki katına çıkarıldı.

Kartepe Belediyesi, cenaze hizmetleri binasında yenileme ve genişletme çalışması başlattı.

İlçenin gelişen yapısı ve artan nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurularak mevcut binada kapasite artırımına gidildi. Proje kapsamında binaya yeni bir kat eklenerek fiziksel kullanım alanı iki katına çıkarıldı. Yenileme çalışmalarında, cenaze yakınlarının ibadetlerini yerine getirebilmesi amacıyla bay ve bayanlar için ayrı girişleri bulunan mescitler de oluşturuldu.

Modernize edilen binanın, çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa süre içinde yeniden hizmet vermeye başlayacağı bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartepe Belediyesi cenaze hizmetleri binasının kapasitesini artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

15:47
Muhittin Böcek iddianamesinde şok detaylar Boşanma masrafı 55,2 milyon lira
Muhittin Böcek iddianamesinde şok detaylar! Boşanma masrafı 55,2 milyon lira
15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
14:24
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:58:01. #7.11#
SON DAKİKA: Kartepe Belediyesi cenaze hizmetleri binasının kapasitesini artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.