Uzuntarla\'da ilçe protokolü ve vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi

Kartepe'de 5 yöre derneğinin ortaklaşa düzenlediği iftar programında yaklaşık 1300 kişi bir araya geldi.

Uzuntarla Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon; Uzuntarla Trabzonlular Derneği, Uzuntarla Adige Derneği, Uzuntarla Araklı-Yüceyurt Köyü Kültür Derneği, Uzuntarla Ağasarlılar Derneği ve Kartepe Giresunlular Derneğinin ev sahipliğinde yapıldı.

Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen programa; Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz da katıldı.

Geniş katılımlı iftar programında ayrıca siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, muhtarlar, İstanbul'dan gelen misafir din görevlileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlik, okunan duaların ardından sona erdi. - KOCAELİ