Kartepe'de Aykut Enişte filmi izlendi - Son Dakika
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Yerel

Kartepe'de Aykut Enişte filmi izlendi

Kartepe\'de Aykut Enişte filmi izlendi

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen yazlık sinema günleri etkinliğinde Aykut Enişte filmi ilgiyle izlendi. Film, izleyenleri kahkahaya boğdu ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

14.08.2024 10:03  Güncelleme: 10:06
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Kartepe'de geleneksel hale getirilen yazlık sinema günleri etkinliğinde bu hafta Aykut Enişte filmi ilgiyle izlendi.

Kartepe Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi Kanal Park'ta gösterilen Aykut Enişte komedi filmi, izleyenleri kahkahaya boğdu. Yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikayesini konu eden film, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Açık hava sineması nostaljisini yaz sezonunda hemşehrilerimizin ilgisi ve katılımıyla günümüze uyarlıyoruz. Sıcak yaz akşamları için keyifli bir etkinlik. Birlikte paylaştığımız her şey daha da güzelleşiyor. Havalar müsait oldukça devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartepe'de Aykut Enişte filmi izlendi - Son Dakika

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