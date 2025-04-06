Kartepe'de Fabrika Projesine Vatandaş İtirazı - Son Dakika
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Kartepe'de Fabrika Projesine Vatandaş İtirazı

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Kartepe'de Yıldızlar Yatırım Holding'in projesine vatandaşlar karşı çıkıyor, mahkemelik süreç sürüyor.

06.04.2025 14:09
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Mahkemelik olan tesisi vatandaş istemiyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin turizmiyle ön plana çıkan ilçesi Kartepe'ye, Yıldızlar Yatırım Holding tarafından yapılmak istenen çelikhane ve haddehane projesinin ÇED raporu süreci yargıya taşındı. Süreç Danıştay'da devam ederken, bölge halkı tesisin yapılmasına kesinlikle karşı çıkıyor.

Kentin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kartepe'ye, Yıldız Demir Çelik firması tarafından yapılmak istenen çelikhane ve haddehane projesine Mayıs 2023'te onay verilmişti. Siyasilerin itirazı üzerine Kocaeli 2. İdare Mahkemesi, projenin meteorolojik analizlerinin eksikliği ile çevre ve trafik üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle ÇED raporunun yetersiz olduğuna hükmederek projeyi iptal etti. Yıldız Demir Çelik Şirketi ise kararı Danıştay'a taşıyarak iptal kararına itiraz etti. Süreç Danıştay 10. Dairesi'nde devam ederken, vatandaşlar tesise kesinlikle karşı çıkıyor.

"Vatandaş kesinlikle istemiyor"

ÇED raporu sürecine bölge halkı olarak katıldıklarını belirten Mustafa Mutlu Sarı, "Vatandaş bu tesisi kesinlikle istemiyor " dedi.

" Tarım, yer altı su kaynakları ve turizm doğrudan etkilenecektir"

Bölgenin öneminin daha iyi anlaşılabilmesi için tanıtılmasının gerekli olduğunu ifade eden Sarı, "Fabrikanın yapılmak istendiği yer, Kartepe'nin 32 mahallesinden biri olan Uzunbey Mahallesi. Bayraktar, Solaklar, Durhasan, Eseler gibi Kocaeli'nin sebze üretim merkezlerine kuş uçuşu birkaç kilometre mesafede. Marmara'nın meyve üretim merkezi olan Maşukiye, Derbent ve Balaban'a ise kuş uçuşu yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta. Ayrıca Sapanca Gölü de buraya kuş uçuşu 7-8 kilometre mesafede. Bu fabrikanın kurulması halinde bölgedeki tarım, yer altı su kaynakları ve turizm doğrudan etkilenecektir" diye konuştu.

"Böyle bir fabrikanın yapılması Kartepe'ye ihanettir"

Turizmin nasıl etkileneceğini de açıklayan Sarı, "Fabrikadan çıkacak buhar ve cüruf, lodos etkisiyle Samanlı Dağları'na, Sapanca'ya, Kartepe'ye, Maşukiye'ye, Balaban'a ve Arslanbey'e yayılacak. Bu dağlarda turizm yapan herkesi olumsuz etkileyecek. Kartepe, bugün kar ve su kayağının doğal olarak yapılabildiği tek ilçe. Böyle bir fabrikanın yapılması Kartepe'ye ihanettir. 135 bin Kartepeli ve çevre ilçelerle birlikte toplamda 400 bin insan bu durumdan etkilenecektir" şeklinde konuştu.

"Çok net bir şekilde karşıyız"

Mustafa Mutlu Sarı, çok sayıda vatandaşın da fabrikanın yapılmasına karşı çıktığına değinerek, "400 bin insana referandum yapılsa, yüzde 95-96 oranında hayır oyu çıkar. Çok net bir şekilde bu fabrikanın buraya yapılmasına kesinlikle karşıyız. Yıldızlar Yatırım Holding yapmayı planlıyor fabrikayı ama bizler yaptırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartepe'de Fabrika Projesine Vatandaş İtirazı - Son Dakika

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