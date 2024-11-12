Kartepe'de Güvenli Alışveriş İçin Denetimler Devam Ediyor - Son Dakika
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Kartepe'de Güvenli Alışveriş İçin Denetimler Devam Ediyor

Kartepe\'de Güvenli Alışveriş İçin Denetimler Devam Ediyor

Kartepe Belediye Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik şartlarda alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde hijyen koşulları, ruhsatlar ve fiyat tutarlılığı gibi konular inceleniyor.

12.11.2024 13:40  Güncelleme: 13:41
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Kartepe'de zabıta ekipleri vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bu denetimlerle vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik şartlarda, gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını hedefliyoruz" dedi.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ile birlikte ilçe genelindeki denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde özellikle hijyen şartları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, ürünlerin son kullanma tarihleri ve kılık kıyafet temizliği konuları inceleniyor.

Denetimler sırasında iş yerlerindeki ürünlerden örnekler alınarak alış ve satış fiyatlarının karşılaştırması yapılıyor; ayrıca reyon etiketi ve kasadaki fiyatların tutarlılığı kontrol ediliyor. Fahiş fiyat artışı tespit edilmesi durumunda, İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri tarafından tutulan tutanaklar Ticaret Bakanlığı'ndaki komisyona iletiliyor ve haksız fiyat artışı yapan firmalara cezai işlem uygulanıyor.

Özellikle Maşukiye ve Acısu gibi yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu bölgelerde yapılan denetimlerle, haksız rekabetin önlenmesi ve başta Kartepeliler olmak üzere tüm tüketicilerin kaliteli ve güvenilir bir alışveriş ortamına sahip olması hedefleniyor.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'miz her geçen gün hem yerleşik göçle hem de turist misafirlerimizle büyüyor. İlçemiz gelişirken, yerel yönetim sorumluluklarımız da artıyor. Hizmetlerimizi ve planlamalarımızı bu bilinçle yürütüyoruz. Bu denetimlerle vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik şartlarda ve gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyoruz. Denetim ekibimiz, esnaflarımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyor ve bilgilendiriyor. Bu denetimler, sadece tüketiciler için değil, hizmet veren işletmeler açısından da fayda sağlıyor. Eksiklerini görüp düzelten işletmeler, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmış oluyor" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartepe'de Güvenli Alışveriş İçin Denetimler Devam Ediyor - Son Dakika

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