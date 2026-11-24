Kartepe'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, emekliye ayrılan 3 öğretmene hizmet şeref belgeleri verildi, yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'nde gerçekleştirilen programa Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Esra Çapar, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Tohumdan Fidana" adlı müzikli sahne gösterisi sunuldu. Öğretmenlerin bireylerin yetişmesindeki ve geleceğin şekillenmesindeki rolünü konu alan gösteri, izleyicilerden beğeni topladı.

Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi

Meslek hayatları boyunca eğitime katkı sunan ve emekliye ayrılan Şener Meral, Fatma Yasemin Yazır ve Afet Uğur'a hizmet şeref belgeleri takdim edildi.

Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Resim yarışmasında İstasyon İlkokulu öğrencisi Alper Miraç Palaz birinci, Suadiye İlkokulu öğrencisi Reyhan Alhas ikinci, Eşme İlkokulu öğrencisi Defne Asya Çelik üçüncü oldu.

Şiir yarışmasında Hacı Halim Karslı Ortaokulu öğrencisi Berra Köseoğlu birinciliği, Ataevler Ortaokulu öğrencisi Şeyda Yılmaz ikinciliği elde etti.

Kompozisyon yarışmasında ise Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Gözde Olgun birinci, Hatice Gül Tarhan ikinci, Berranur Pur üçüncü oldu.

Programın sonunda Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, öğretmenlere günün anısına hediyeler vererek emekleri ve fedakarlıkları dolayısıyla teşekkür etti.