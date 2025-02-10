Kartepe\'de Zabıta Ekiplerinden Fırın Denetimi

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Kartepe'de zabıta ekipleri, ilçe genelindeki fırınlarda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kontroller sırasında özellikle hamur terazilerinin uygunluk ve doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edildi.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özel cihazlar kullanarak ekmek hamuru terazilerinin denetimlerini gerçekleştirdikten sonra, gerekli belgeleri düzenleyerek iş yeri sahiplerine konuyla ilgili detaylı bilgilendirmede bulunuyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "İlçe genelindeki denetim çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Fırınlarda ekmek hamuru terazilerinin kontrollerini tamamladıktan sonra, diğer meslek gruplarında da denetimlere kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ