Kartepe'de Zabıta Ekiplerinden Fırın Denetimi - Son Dakika
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Kartepe'de Zabıta Ekiplerinden Fırın Denetimi

Kartepe\'de Zabıta Ekiplerinden Fırın Denetimi

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki fırınlarda hamur terazilerini denetleyerek uygunluklarını kontrol etti. Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

10.02.2025 09:30  Güncelleme: 09:31
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Kartepe'de zabıta ekipleri, ilçe genelindeki fırınlarda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kontroller sırasında özellikle hamur terazilerinin uygunluk ve doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edildi.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özel cihazlar kullanarak ekmek hamuru terazilerinin denetimlerini gerçekleştirdikten sonra, gerekli belgeleri düzenleyerek iş yeri sahiplerine konuyla ilgili detaylı bilgilendirmede bulunuyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "İlçe genelindeki denetim çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Fırınlarda ekmek hamuru terazilerinin kontrollerini tamamladıktan sonra, diğer meslek gruplarında da denetimlere kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartepe'de Zabıta Ekiplerinden Fırın Denetimi - Son Dakika

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