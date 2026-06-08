Gastronomi festivalinde lezzet şöleni - Son Dakika
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Gastronomi festivalinde lezzet şöleni

Gastronomi festivalinde lezzet şöleni
08.06.2026 14:26  Güncelleme: 14:27
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Kartepe Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen yemek yarışmalarında çorba, ana yemek ve tatlı kategorilerinde geleneksel ve modern lezzetler kıyasıya rekabet etti. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri törenle verildi.

Kartepe Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen yemek yarışmaları; çorba, ana yemek ve tatlı kategorilerinde geleneksel ve modern lezzetlerin rekabetine sahne oldu. Yarışmalarda hazırlanan özgün tarifler jüri tarafından değerlendirilirken, dereceye giren yarışmacılar ödüllerini törenle aldı.

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle organize edilen Kartepe Gastronomi Festivali kapsamında yapılan yemek yarışmaları, Kent Meydanı'nda düzenlendi. Uzman jüri üyeleri karşısında en iyi tabağı çıkarmak için ter döken yarışmacılar, geleneksel ve modern lezzetleri harmanlayarak jüriden tam not almak için kıyasıya yarıştı.

Geleneksel tatlar yarıştı

Geleneksel mutfağın en önemli başlangıçlarından olan çorba kategorisinde yarışmacılar jüriye lezzet şöleni sundu. Jüri üyeliklerini Şef Feyzullah Gül, Şef Abdullah Bağış, Ayfer Özmen, Fatih Gökmen ve Köksal Demir'in yaptığı yarışma heyecanlı anlara da sahne oldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından çorba kategorisinde Menşure Salhan, Gaziantep mutfağının tescilli ve şifa kaynağı lezzetlerinden biri olan "Şivediz çorbası" ile jürinin beğenisini kazanarak dereceye girmeyi başardı.

"Topalak çorbası" ile Emine Kızıl ikinci olurken, Çiğdem Erdoğan ise yöresel mutfağın unutulmaya yüz tutmuş özel tatlarından "Çalca çorbası" ile lezzet yarışında üçüncü oldu.

Ana yemek kategorisinde ise jüri Şef Tahsin Küçük, Şef Sami Özçelik, Melek Portakal, Şef Ayten Saner ve Hakan Elyıldırım'dan oluştu. Bu kategoride Eda Elif Güleç, yöresel otların hamurla buluştuğu "Mancarlı içli köfte" tabağıyla jüriden yüksek puan alarak dereceye adını yazdırdı. "Tepsi mantısı" ise Sibel Öztürk'e ikincilik getirdi. Karadeniz mutfağının geleneksel lezzeti "Karalahana yemeği" de ile Songül Demirel de jürinin takdirini toplayarak üçüncü oldu.

Tatlı kategorisinde modern dokunuşlar

Şef Mehmet Özenç, Şef Ünal Bingöl, Eda Canıgeniş, Veysel Kavrayan ve Nurcihan Ardahanlı'nın jüriyi oluşturduğu tatlı kategorisinde ise yarışmacılar sınırlarını zorladı. Hem estetik sunumları hem de özgün aromalarıyla dikkat çeken bu bölümde Talha Berk Çakmak, modern gastronomi tekniklerini kullanarak hazırladığı ve isminin özgünlüğüyle dikkat çeken "Yakutun Uyanışı" adlı imza tatlısıyla birinci oldu. Estetik sunumuyla göz kamaştıran geleneksel "Kuş Yuvası" tatlısıyla Yekaterina Sarı ikinci olurken, Melike Yüce ise Kocaeli'nin simgesi pişmaniyeyi saray mutfağıyla buluşturduğu "Pişmaniyeli Balkabaklı Saray Sarması" ile üçüncü oldu.

Ödüller sahiplerini buldu

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul, akademisyenler ve belediye başkan yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen törende yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Programda, yarışmanın başarıyla gerçekleştirilmesine katkı sunan organizasyon komitesi üyeleri ile jüri üyelerine de teşekkür belgeleri verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yemek Tarifi, Gastronomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gastronomi festivalinde lezzet şöleni - Son Dakika

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