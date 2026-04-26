Kartepe Gastronomi Festivali Yemek Yarışması başvuruları başladı

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi iş birliğinde, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "Kartepe Gastronomi Festivali-Yemek Yarışması" için başvuru süreci başladı. Yöresel mutfak değerlerini ön plana çıkarmayı hedefleyen yarışma, geleneksel lezzetleri modern yorumlarla buluşturmak isteyen katılımcıları bekliyor.

Kartepe Gastronomi Festivali Yemek Yarışması'na katılmak isteyenler, 23 Mayıs tarihine kadar Kartepe Belediyesi'nin https://yarisma.kartepe.bel.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Adayların, sistemde yer alan başvuru formu ile yemek tarifi formunu eksiksiz doldurmaları isim, soy isim ve iletişim bilgilerini girmeleri ve hazırladıkları yemeklere ait görselleri yüklemeleri gerekiyor.

Kartepe'de gastronomi rüzgarı 7 Haziran tarihinde esecek. Aynı gün düzenlenecek olan Kartepe Gastronomi Festivali kapsamında yemek yarışması da gerçekleştirilecek ve festival yöresel lezzetlerin tanıtıldığı önemli bir buluşma noktası olacak. Yarışma; Kartepe'ye özgü yemekler doğrultusunda çorba, ana yemek ve tatlı olmak üzere 3 ana kategoride gerçekleştirilecek. Katılımcılar, hem geleneksel tarifleri yaşatacak hem de özgün sunumlarıyla jüri karşısına çıkacak.

Yarışma sonunda jüri değerlendirmeleri yine 7 Haziran tarihinde tamamlanarak sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak. - KOCAELİ