Kartepe Gastronomi Festivali: Yöresel Tatlar Yarışıyor

Kartepe bölgesinde unutulmaya yüz tutmuş yöresel tatları gün yüzüne çıkarmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen yöresel yemek yarışması, lezzet tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Kartepe Gastronomi Festivali 14 - 15 Haziran tarihinde Kartepe Kent Meydanı'nda gerçekleşecek. Festivalde yarışmalar, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle birbirinden lezzetli yemekler görücüye çıkacak. Yarışma; çorba, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenecek. Katılımcılar, sadece bir kategoride ve bir çeşit yemekle yarışmaya dahil olabilecek. Kartepe'de ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş ve profesyonel aşçılık yapmayan herkes yarışmaya başvurabilecek. Yarışma ile Kartepe'nin yöresel lezzetleri yeniden hatırlanacak, yemeklerin hikayeleri paylaşılacak ve en lezzetli tarifler ödüllendirilecek.

Katılım şartları ve süreç

Başvurular, 13 Mayıs - 30 Mayıs tarihleri arasında yarisma.kartepe.bel.tr adresi üzerinden alınacak. Her kategoride 10 asil, 5 yedek olmak üzere toplam 45 kişi yarışmaya kabul edilecek. Yarışma; 15 Haziran Pazar günü, Kartepe Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Yemekler, festival alanında jüri gözetiminde hazırlanacak. Yarışmacılara fırın, ocak ve buzdolabı gibi temel ekipmanlar sağlanırken, kişisel mutfak araç-gereçleri (tencere, tava, bıçak vb.) katılımcılar tarafından getirilecek. Jüri, yemekleri yöresellik (30 puan), lezzet (30 puan), sunum/görünüş (20 puan) ve hijyen (20 puan) olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden değerlendirecek. Eşit puanlarda jüri başkanının kararı belirleyici olacak.

Kazananlara ödül

Yarışma sonunda her kategoride dereceye giren ilk üç yarışmacıya ödül verilecek. Yarışma sonun da birinci olan yarışmacı 25 bin TL, ikinci olan yarışmacı 20 bin TL, üçüncü olan yarışmacı 15 bin TL değerinde hediye çeki kazanacak. - KOCAELİ