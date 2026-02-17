Kartepe Kent Meydanı Cami, ilk teravihle ibadete açılıyor - Son Dakika
Kartepe Kent Meydanı Cami, ilk teravihle ibadete açılıyor
17.02.2026 11:44  Güncelleme: 11:45
Kartepe Kent Meydanı'nda inşa edilen ve 3 bin kişilik kapasiteye sahip modern cami, Ramazan ayının ilk teravih namazıyla 18 Şubat'ta açılıyor. Açılış programına Kocaeli Valisi ve yerel yöneticiler katılacak.

Kartepe Kent Meydanı Cami, Ramazan ayının ilk teravih namazıyla cemaatle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Kent Meydanı'ndaki 30 bin metrekarelik alanda yapımı tamamlanan cami, 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak ilk teravih namazıyla ibadete açılacak. Modern mimarisiyle dikkati çeken ve son hazırlıkların tamamlandığı camide, aynı anda 3 bin kişi saf tutabilecek.

Açılış programına, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve kent protokolünün katılması bekleniyor.

Toplam 5 bin 250 metrekare inşaat alanına sahip ve 3 katlı olarak projelendirilen yapı, ibadethane özelliğinin yanı sıra sosyal donatılarıyla da hizmet verecek. Caminin 1814 metrekarelik bodrum katında çok amaçlı salon, kütüphane, 6 derslik, 2 öğretmen odası ile şadırvanlar yer alıyor.

Zemin katta 1375 metrekare ana ibadet alanı ve 325 metrekare son cemaat yeri bulunurken, 967 metrekarelik mahfil katında ise 565 metrekarelik ibadet alanı oluşturuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür, Yerel, Cami, Son Dakika

