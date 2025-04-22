Kartepe Teleferiği\'nde 23 Nisan\'a Özel Yüzde 50 İndirim

İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunan ve Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayan Kartepe Teleferiğinde 23 Nisan'a özel yüzde 50 indirim uygulanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kampanya kapsamında, bayram boyunca teleferik biletlerinde yarı yarıya indirim yapılacak. Tüm gün geçerli olacak indirimle çocuklar ve aileleri, Kartepe'nin eşsiz manzarasını deneyimleme şansı bulacak. Sadece Kocaeli değil, çevre illerden ve tüm Marmara Bölgesi'nden ziyaretçilerini ağırlayan Kartepe'nin 50 yıllık hayali Kartepe Teleferiğinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da ailelerin ilgi noktası olacağı öngörülüyor. Teleferiğe indirimli binecek aileler, Derbent'ten Kuzuyayla'ya yaklaşık 20 dakika boyunca eşsiz bir yolculuk yapacak. - KOCAELİ