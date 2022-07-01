Kartepe'ye Çerkes Müzesi yapılacak - Son Dakika
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Kartepe'ye Çerkes Müzesi yapılacak

01.07.2022 10:00
Kartepe'ye Çerkes Müzesi yapılacak

Kartepe Belediyesi tarafından Uzuntarla Mahallesi'nde Çerkes Müzesi inşa edilecek.

Kartepe Belediyesi tarafından Uzuntarla Mahallesi'nde Çerkes Müzesi inşa edilecek.

Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın seçim beyannamesinde yer alan Çerkes Müzesi çalışmaları başladı. Uzuntarla Mahallesi'nde yapımına başlanan müzenin yapılacağı alanı inceleyen Başkan Kocaman, yetkililerden bilgi aldı. Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen Çerkes Müzesi, toplam 337 metrekare alandan oluşuyor. Bina içerisinde depo ve atölyenin yanı sıra tuvalet de yer alacak.

İnceleme sonrasında değerlendirme de bulunan Kocaman, "Söz verdiğimiz gibi. Uzuntarla Mahallemizde ihalesi yapılan ve inşaat çalışmalarına başladığımız Çerkes Müzesi hayırlı olsun. Çalışmalar kısa sürede tamamlanınca Kartepe'mizin kültürel mirasına önemli bir eser daha bırakmış olacağız" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Mustafa Kocaman, Uzuntarla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartepe'ye Çerkes Müzesi yapılacak - Son Dakika

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