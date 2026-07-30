Karya Farma HBX Ar-Ge Akademi, Patentli Projelerini Tanıttı - Son Dakika
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Karya Farma HBX Ar-Ge Akademi, Patentli Projelerini Tanıttı

Karya Farma HBX Ar-Ge Akademi, Patentli Projelerini Tanıttı
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Karya Farma, sağlık ve tarımda patentli projelerini İzmir'de tanıtarak yenilikçi çözümler sundu.

ADÜ Teknokent bünyesinde çalışmalarını sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge Akademi, sağlık, biyoteknoloji, tarım, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında geliştirdiği patentli projelerini İzmir'de gerçekleştirilen tercih fuarında tanıttı.

Karya Farma HBX AR-GE Akademi, sahip olduğu 18 patent ve 125 inovatif projeyle bilimsel araştırma ve yenilikçi ürün geliştirme çalışmalarını kamuoyuyla buluşturdu. Proje Pazarı kapsamında gerçekleştirilen tanıtımda, farklı sektörlere yönelik geliştirilen patentli formülasyonlar ve Ar-Ge projeleri sergilendi.

Çalışmalar arasında; antimikrobiyal ürünler, vitamin ve mineral destekleri, bağışıklık sistemine yönelik formülasyonlar, nörodejeneratif hastalıklar üzerine geliştirilen projeler, tarım ve hayvancılık uygulamaları, doğal temizlik ürünleri, geri dönüşüm, enerji ve sürdürülebilir çevre çözümleri yer aldı.

Bilimsel çalışmalar ekonomik değere dönüştürülüyor

Karya Farma HBX Ar-Ge Akademi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Başlık, geliştirilen projelerin yalnızca teorik çalışmalar olmadığını; ticarileşme potansiyeli taşıyan, toplum sağlığına ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen yenilikçi çözümlerden oluştuğunu belirtti.

Başlık, patent odaklı Ar-Ge anlayışını benimsediklerini ifade ederek, bilimsel fikirleri uygulanabilir projelere ve katma değerli ürünlere dönüştürmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Sağlıktan tarıma geniş proje yelpazesi

Proje Pazarı'nda tanıtılan çalışmaların önemli bir bölümünü sağlık ve biyoteknoloji alanındaki projeler oluştururken; tarımsal üretim, hayvancılık, doğal ürünler, çevre teknolojileri ve alternatif enerji alanlarında geliştirilen projeler de dikkat çekti.

Akademi bünyesinde hazırlanan projelerin ortak hedefinin; yenilikçi fikirleri desteklemek, sürdürülebilir çözümler geliştirmek ve yerli Ar-Ge kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlamak olduğu vurgulandı.

Karya Farma HBX AR-GE Akademi, "Bilimden geleceğe, inovasyonla umuda" sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında üniversiteler, teknokentler, girişimciler, araştırmacılar ve yatırımcılarla yeni iş birlikleri geliştirmeyi amçaldığını kaydetti. Sergilenen patent belgeleri ve proje çalışmaları, akademinin bilimsel üretim, fikri mülkiyet ve inovasyon alanındaki çalışmalarını ortaya koyarken; genç araştırmacıların ve yenilikçi fikir sahiplerinin desteklenmesine yönelik hedefler de paylaşıldı.

Kaynak: İHA

İzmir, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karya Farma HBX Ar-Ge Akademi, Patentli Projelerini Tanıttı - Son Dakika

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