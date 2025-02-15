Karya Farma HBX Ar-Ge'den ADÜ'ye Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karya Farma HBX Ar-Ge'den ADÜ'ye Ziyaret

Karya Farma HBX Ar-Ge\'den ADÜ\'ye Ziyaret

Karya Farma HBX Ar-Ge kurucusu Hakan Başlık, ADÜ Teknokent'in yeni Genel Müdürü Prof. Dr. İyem'e ziyarette bulundu.

15.02.2025 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent'in en çok patent alan firmalarından Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık ile Teknokent Genel Müdürleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Danışmanı olan ADÜ Rektör Yardımcısı'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular.

ADÜ Teknokent Genel Müdürlüğü görevini yürütürken Rektör Yardımcılığı görevine getirilen Prof. Dr. Cemal İyem, bu görevi devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Danışmanlığı görevine getirildi. Prof. Dr. Cemal İyem'i Teknokent'te görev yaptığı eski mesai arkadaşları ADÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Akkaya ve Teknokent Genel Müdürlüğü'nden Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü görevine atanan Fatih Ulutaş ile Karya Farma HBX AR-GE Kurucusu Hakan Başlık ziyaret etti. Ziyarette, Karya Farma HBX Ar-Ge tarafından yürütülen bilimsel, teknolojik ve biyoteknolojik projeler ele alınırken Teknoket'in eski ve yeni yöneticileri geçmiş günleri yad etti.

Yaklaşık 18 yıldır sürdürdükleri çalışmalarda 18 ayrı patente imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek ekip arkadaşları adına ADÜ Teknokent'in eski ve yeni Genel Müdürlerine teşekkür eden Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, çalışmalarını biyoteknoloji ve sağlık sektörlerinde yenilikçi çözümler sunarak uluslararası alanda sürdürdüklerini belirtti.

Karya Farma HBX Ar-Ge'nin geliştirdiği HBX-2371, kanser başta olmak üzere birçok kronik hastalık üzerinde biyoteknolojik çözümler sunan ve bilim dünyasında dikkat çeken bir formülasyon olarak öne çıktığını kaydeden Başlık, "Yaklaşık 20 yıl önce zorlu bir yolculuğa başladık. Bu kapsamda ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürdüğümüz ADÜ Teknokent yöneticilerine teşekkür ediyoruz. HBX-2371, biyoteknoloji ve sağlık alanında Küba'daki inovatif çalışmalarla benzer bir perspektifte ilerlemeye başladı. Özellikle bitkisel bazlı tedavi formülleri ile dikkat çeken çalışmamızın bu günlere gelmesinde emeği geçen herkese müteşekkiriz" diyerek Prof. DR. İyem'e yeni görevinde başarı diledi.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karya Farma HBX Ar-Ge'nin elde ettiği başarıların Türkiye için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Sağlık, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karya Farma HBX Ar-Ge'den ADÜ'ye Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
11:42 TBMM’nin en çalışkan milletvekilleri Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var
10:14 Milyarlık servetin yüzüne bakan yok Milyarlık servetin yüzüne bakan yok
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
15:33 2032’de dünya’ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi 2032'de dünya'ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi
15:30 Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
15:18 Trump’tan diplomatik gaf:’Tek Kelime Anlamıyorum’ dedi, ortalık karıştı“ Trump'tan diplomatik gaf:'Tek Kelime Anlamıyorum' dedi, ortalık karıştı!"
15:15 Tolga Savacı’nın eşi Nermin Bezmen’den duygusal paylaşım Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'den duygusal paylaşım
14:56 TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı
14:49 Edin Dzeko’nun elinde kırık tespit edildi Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi
14:47 Diyarbakır’da Piyalepaşa Rezidansı’nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor Diyarbakır'da Piyalepaşa Rezidansı'nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:41 Dev organizasyon İstanbul’da düzenlenecek Dev organizasyon İstanbul'da düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 13:21:37. #1.13#
SON DAKİKA: Karya Farma HBX Ar-Ge'den ADÜ'ye Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.