Kas Erimesi Hastalığına Rağmen Öğretmenlik Yapan Gamze Kılıç, Engellilere Umut Oluyor

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Henüz 6 yaşındayken kas erimesi hastalığı teşhisi konulan ve 12 yaşında da tekerlekli sandalye ile yaşamaya başlayan Almanca öğretmeni Gamze Kılıç, engellilere umut, gençlere ise ilham kaynağı oluyor.

Gamze Kılıç'a 6 yaşındayken halk arasında kas erimesi olarak bilinen 'Müsküler Distrofi' teşhis konuldu. Doğuştan gelen bu genetik hastalık nedeniyle Kılıç'ın el ve bacak hareketleri zamanla kısıtlandı. 12 yaşındayken tekerlekli sandalye ile yaşamaya devam eden Kılıç, 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı. Aynı üniversitede İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde de yan dal okuyan Kılıç, 2014 yılında Erasmus programıyla Almanya Heidelberg Üniversitesine gitti. Yurtdışına okumaya giden ilk ağır engelli öğrenci olma özelliğini taşıyan Kılıç, eğitim kariyerinde elde ettiği başarılar ile engellilere, umut öğrencilere ise rol model oluyor. Tekerlekli sandalyesi ile yaptığı Almanya seyahatinin ardından Çekya, Avusturya, İtalya ve İsviçre'yi de gezen Kılıç, 9 yıl önce atandığı Sincan Fatih Anadolu Lisesinde Almanca öğretmeni olarak görevini sürdürüyor.

Gamze öğretmen, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada bilgi ve tecrübelerini gelecek kuşaklara aktarabilmenin en iyi yolun öğretmenlikten geçtiğini söyledi.

"Doktorlar nefes boruma delik açarak, beni cihaza bağladı"

Pandeminin yaşandığı 2021 yılında kanında karbondioksit oranının yükselmesi sonucu entübe edildiğini belirten Gamze öğretmen, "Daha sonra doktorlar nefes boruma cerrahi işlemle küçük bir delik açarak, beni solunum cihazına bağladılar. Buna 'Trakeostomi' deniliyor. 'Trakeostomi' bir hastalık değil, mevcut bir hastalık sonucu ortaya çıkan bur durumdur" dedi.

"Her şeyi olduğu gibi kabullendiğim an hayatım değişti"

İnsanların hayatlarının süresini belirleyemeyeceğine dikkati çeken Gamze öğretmen, "Nasıl olursak olalım kalitesi bizim elimizdedir. Ben de kendime dair her şeyi olduğu gibi kabullendiğim an hayatım olumlu yönde değişti" ifadesini kullandı.

"Öğrencilerimin hayata kendilerine en uygun yeri bulmalarına yardımcı oluyorum"

Sosyal medyayı da aktif olarak kullandığını aktaran Gamze öğretmen, "Sosyal medyada engellilik konusunda farkındalık videoları çekiyorum. Okulumda derslere girmenin yanı sıra meslekleri tanıtma faaliyetlerine katkı sunarak öğrencilerimin hayata kendilerine en uygun yeri bulmalarına yardımcı oluyorum" diye konuştu.

Şimdiye kadar alanında uzman birçok ismi davet ederek öğrencilerine konferans verilmesine vesile olduğunu dile getiren Gamze öğretmen, öğrencileri ile bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

"Başta annem olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum"

Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Gamze öğretmen, "Kadınlar toplumun gerçek mimarlarıdır. Kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlasıdır. Başta annem olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Öte yandan Fatih Anadolu Lisesi, proje okulu olması nedeniyle Ankara'nın önemli eğitim merkezleri arasında yer alıyor. - ANKARA