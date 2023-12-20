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Kaş ilçesinde Yayla Belenli Yeni Camii açıldı - Son Dakika
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Kaş ilçesinde Yayla Belenli Yeni Camii açıldı

Kaş ilçesinde yapılan Yayla Belenli Yeni Camii, törenle ibadete açıldı. Cami, 160 metrekare kullanım alanına sahip olup aynı anda 170 kişiye hizmet verebilecek kapasitededir.

Kaş ilçesinde Yayla Belenli Yeni Camii açıldı
20.12.2023 - 11:08,  Güncelleme: 11:13
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Kaş ilçesinde yapımı tamamlanan Yayla Belenli Yeni Camii, törenle ibadete açıldı. Yayla Belenli Mahallesi'nde düzenlenen açılış programında konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçede güzel mabetler yapıldığını söyledi.

Mahallelerde birçok cami açılışı gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Ulutaş, " Gömbe, Yeşilköy, Bezirgan Ulugöl'de cami açılışları yaptık. Kızılağaç'ta bir cami hazır durumda. Yapımı devam eden camiler var. Belediye olarak konuyu destekliyoruz. Hizmetlerimizi birçok mahallemizde olduğu gibi bu bölgede de devam ettiriyoruz" dedi. Başkan Ulutaş'ın konuşmasının ardından dualar okunarak, açılış kurdelesi kesildi.

15 sene önce temeli atılan ve 2019 yılında yapımına başlanarak, Yayla Belenli'ye kazandırılan 160 metrekare kullanım alanına sahip iki katlı camide, aynı anda 170 kişi ibadet edebilecek. Cami bünyesinde yemekhane, şadırvan, depo ile tuvaletler yer alıyor.

Açılışa, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, belediye meclis üyeleri ve Belenli Mahalle Muhtarı Celal Korkut da katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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