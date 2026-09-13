Kaş ilçesine yeni adliye binası - Son Dakika
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Kaş ilçesine yeni adliye binası

Kaş ilçesine yeni adliye binası
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AK Parti Antalya Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Atay Uslu, Kaş’a kazandırılacak yaklaşık 200 milyon TL yatırımla yeni adliye binasının inşaatına başlandığını açıkladı.

AK Parti Antalya Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Atay Uslu, Kaş'a kazandırılacak yaklaşık 200 milyon TL yatırımla yeni adliye binasının inşaatına başlandığını açıkladı.

Eski cezaevi arsasında yapılacak yeni adalet binası için yer tesliminin gerçekleştirildiğini belirten Atay Uslu, binanın Kaş'ın siluetine uyumlu, az katlı ve modern bir mimariyle inşa edileceğini söyledi.Yaklaşık 5 bin 600 metrekare inşaat alanına sahip olacak binada 26 hakim ve savcı odası, 5 duruşma salonu ve otopark bulunacak.

Milletvekili Atay Uslu, "Kaş'ımızın, Batı Antalya'nın ve Antalya'mızın ihtiyaçlarını takip ediyor, yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Yeni Adalet Binamızın Kaş'ımıza, hemşehrilerimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Yatırımın hayata geçirilmesindeki destekleri dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaş ilçesine yeni adliye binası - Son Dakika

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