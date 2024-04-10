Kaş Belediyesi Sosyal Tesisleri\'nde Ramazan Bayramı Bayramlaşması

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Kaş Belediyesi Sosyal Tesisleri-Aile Çay Bahçesinde geleneksel Ramazan bayramlaşması yapıldı.

Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, mübarek ramazan ayını geride bıraktıklarını, bayramın sevinciyle hep beraber bir arada bulunduklarını söyledi.

Bayramı mutlu bir şekilde karşıladıklarını kaydeden Kaymakam Kumbasar, "Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Bayram öncelikle ilçemize, ülkemize, tüm dünyaya mutluluk, huzur ve barış getirsin. Sevdiklerinize, ailenize, mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Erol Demirhan da katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutladığını ifade ederek, "Allah daha çok bayramlar göstersin. İnşallah bundan sonra da hep birlikte bu bayramları kutlamayı, Allah nasip etsin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi ile şehit yakınlarına bayram ziyareti gerçekleştirdi. Bayramlaşma programına, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Erol, İlçe Emniyet Müdürü Suat Kutbay, daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, belediye meclis üyeleri de katıldı. - ANTALYA