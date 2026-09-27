Kasapoğlu’ndan Birleşmiş Milletler izlenimleri

AK Parti İzmir Milletvekili ve Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyetle katıldığı BM 81. Genel Kurulu'nun ardından New York izlenimlerini paylaştı. Türkiye'nin küresel meselelerdeki inisiyatif alan tutumuna dikkat çeken Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsündeki konuşmasında adalet bekleyenlerin sesini bir kez daha yükselttiğini vurguladı.

New York'taki BM Genel Kurulu'nun diplomasinin vitrini olmasının yanı sıra dünyanın gerçeklerle yüzleştiği bir platform olduğunu belirten Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın genel kurul konuşmasının en can alıcı yeri hiç şüphesiz Gazze'deki tabloydu. Gazze'yi 'dünyanın en büyük çocuk kabristanı' ve 'çağımızın en utanç verici temerküz kampı' olarak tanımlaması, yaşanan insani trajedinin boyutlarını uluslararası kamuoyunun gündemine en yalın haliyle taşıdı. Hakkını yemeyelim; bugün dünyanın dört bir yanında İsrail zulmüne karşı sesler yükseliyor, milyonlarca insan bu vahşete karşı sokaklara dökülüyor, küresel vicdan adeta isyan ediyor. Ancak devletler arenasına baktığımızda, hiçbir ülkenin Türkiye kadar inisiyatif almadığını, elini taşın altına koyup bedel ödemeyi göze almadığını görüyoruz. Açıkçası, herkes Türkiye gibi cesur bir duruş sergileseydi, bugün bu zulümleri konuşmuyor olurduk. Nitekim Cumhurbaşkanımızın BM kürsüsünden tüm dünyaya ilan ettiği 'Biz, gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz, ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz' sözleri, işte bu onurlu duruşun en net özetidir. Cumhurbaşkanımız, yalnızca son 3 yılda Gazze'de 74 bin sivilin katledildiğini, ateşkes sonrasında bile 1500'ü aşkın masumun öldürüldüğünü tüm dünyanın gözünün içine bakarak anlattı" ifadelerini kullandı.

Meselenin sadece Gazze'yle sınırlı kalmadığına dikkat çeken Kasapoğlu, "Elbette mesele sadece Gazze ile sınırlı değil. Karşımızda kilitlenmiş, kapasitesini yitirmiş, işlemez hale gelmiş bir küresel sistem var. Cumhurbaşkanımız, 190'ı aşkın ülkenin geleceğini sadece 5 daimi üyenin iki dudağı arasına bırakılamayacağını belirterek 'Dünya 5'ten büyüktür' vizyonunu bir kez daha ifade etti. BM'nin bu felç olma halini aşmak için sunduğu beş ilke aslında küresel bir reçete sunuyor; uluslararası hukuk zayıfa farklı, güçlüye farklı uygulanmamalı ve cezasızlık kültürü kesinlikle bitmeli. Küresel sistem tıkandığında ise çare bölgesel sahiplenmede yatıyor. Nitekim Türkiye'nin, Pakistan ve Suudi Arabistan ile kurduğu Savunma İttifakı tam da bu sorunlara kendi içimizden çözüm bulma iradesinin en somut göstergesi olarak masada duruyor" dedi.

"ABD ile hedefimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi"

Türkiye'nin diplomatik temaslarının ekonomik hedeflerle de desteklendiğini belirten Kasapoğlu, Türk-Amerikan ilişkilerinin 100. yılı etkinliklerine değinerek, " Türkiye'nin bu insani duruşu, devlet aklının rasyonel gerçeklerini ıskaladığı anlamına asla gelmiyor. Aksine, küresel adaleti savunurken masada ticari ve stratejik hedeflerimizi de aynı cesaretle tahkim ediyoruz. Nitekim Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerinin 100. yılına girerken düzenlenen özel etkinlik, 2026-2027 döneminin her iki ülke için nasıl stratejik bir dönüm noktası olduğunu kanıtladı. Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Donald Trump ile kurduğu samimi ve istisnai diyaloğun iki ülke ilişkilerine kattığı pozitif ivmeyi açıkça anlattı. Bu diyalog sayesinde Orta Doğu'dan Asya'ya birçok krizde eşgüdümle olumlu sonuçlar alabiliyoruz. Hedefimiz ise ABD ile ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkarmak. 2025 yılında 38,6 milyar dolar seviyesine ulaşmıştık. 2026'nın sadece ilk 8 ayında ise 28 milyar dolar bandını yakaladık. Yıl sonuna kadar bu rakamın 40-43 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. İş dünyamıza ve hatta tüm Amerikalı yatırımcılara Türkiye'nin sunduğu eşsiz fırsatları değerlendirmeleri için çok açık ve sıcak davetler yapıldı" dedi.

"Ekonomi ve dış politika kurmaylarımızın New York'taki yoğun mesaisi de kusursuz işleyen bir takım oyunuydu" diye Kasapoğlu, "Bir yanda küresel fon yöneticilerine Türkiye'nin şoklara karşı direncini, KKM'den çıkışla ve artan rezervlerle kırılganlıklarını nasıl aştığını anlatan ekonomi yönetimimiz; diğer yanda çok taraflı zirvelerde mekik dokuyan diplomasimiz vardı. Savunma sanayiinden turizme, dijital hizmetlerden mobil oyunlara kadar doğrudan yatırım yapılabilecek beş altın sektör bizzat masaya konuldu. Aynı eşgüdümle, 405 milyar dolarlık ihracat kapasitesine ulaşan dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi olarak sahip olduğumuz güç, Amerikalı iş dünyasıyla paylaşıldı. Diplomasinin çok taraflı ayağında ise Türkevi'nde gerçekleştirilen Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan üçlü buluşmasından, MIKTA ve 8'li Filistin eşgüdüm toplantılarına kadar birçok kritik zirveye liderlik edildi. Bütün bunlara ek olarak savunma sanayimizde geldiğimiz seviyeyi de unutmamak lazım. Yıllık ihracatımız 248 milyon dolarlardan bugün 10 milyar doları aşan seviyelere fırladı ve küresel pazar payımız son 5 yılda yüzde 120 arttı. Artık Türk şirketleri Amerika'ya giderken sadece ürün satmıyor, yatırım yapıyor, üs kuran bir pozisyonda sahaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası arenada net bir duruş sergilediğine dikkat çeken Kasapoğlu, "Bütün bu tabloyu alt alta koyup okuduğumuzda karşımıza çıkan sonuç son derece net. Türkiye, uluslararası arenada küresel adaletin, Filistin'in ve tüm mazlumların haklarını çekinmeden ve en gür sesle savunurken; aynı zamanda devletinin bekası, ticari kazancı ve teknolojik sıçraması için en rasyonel adımları da aynı kararlılıkla atabiliyor. Bir yandan adaletsizlik girdabına giren küresel sistemi eleştiriyor, diğer yandan Amerika ile masaya oturup 100 milyar dolarlık ticaret hedefini, yatırımları ve savunma sanayii iş birliklerini takip ediyor. İşte bu, ideolojik saplantılardan uzak, rasyonel devlet aklıyla hareket eden, bölgesinde kriz çözen ve küresel siyasette kendi oyununu kuran bağımsız Türkiye vizyonunun ta kendisidir" dedi.

Kasapoğlu değerlendirmelerini şu sözlerle noktaladı: "İkinci yüzyılımıza yürürken, köklü geçmişimizi çok daha sağlam ticari ve stratejik bağlarla perçinleyerek, dünya denklemindeki yerimizi tartışmasız bir seviyeye taşıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve New York'taki etkinliklerde verilen mesajlar, geleneksel diplomasinin çerçevelediği 'idealizm mi, yoksa realizm mi?' açmazını bütünüyle aşan, Türkiye'ye özgü yeni bir yönetişim ve dış politika doktrinini temsil ediyor. Ne ilkelerinden taviz veren soğuk bir pragmatizme savruluyoruz ne de sahanın çıplak gerçeklerinden kopan soyut bir retoriğe hapsoluyoruz. Gazi Meclisimizden aldığımız temsil gücü ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki oyun kurucu iradeyle; küresel adaletin tavizsiz bayraktarlığını yaparken, stratejik ortaklıklarımızı da ortak kazanımlar zemininde büyütmeye devam edeceğiz. Zira 21. yüzyılın çalkantılı sularında sadece konuşanlar değil; vicdanı pusula, aklı ise strateji kılan bu özgüvenli yürüyüş yön belirleyici olacaktır"