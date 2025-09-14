Kasksız Motosikletli Dikkat Çekti

Eskişehir'de kafasına takmadığı kask ile motosikletinin plakasını kapatan motosiklet sürücüsü dikkat çekti.
İlginç olay, Uluönder Mahallesi İsmet İnönü-2 Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yanında taşıdığı kaskı kafasına takmadan seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü trafiği tehlikeye düşürdü. Motosikletin arka tarafında takılı olan kaskın ise plakayı kapattığı görüldü. Dikkat çeken görüntü bir cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı. - ESKİŞEHİR
