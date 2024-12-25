Kastabala Antik Kenti'nde Sütunlar Yeniden Ayağa Kalkıyor - Son Dakika
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Kastabala Antik Kenti'nde Sütunlar Yeniden Ayağa Kalkıyor

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Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde depremde hasar gören sütunların restorasyonu sürüyor.

25.12.2024 12:44
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Kastabala antik kentte depremde yıkılan sütunlar yeniden ayağa kaldırılıyor

OSMANİYE - Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde bulunan tarihi sütunlu caddede depremde hasar alan ve yıkılan sütunlar yeniden ayağa kaldırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de bulunan Kastabala Antik Kenti'ndeki tarihi sütunlu caddede depremde hasar alan ve yıkılan sütunlar yeniden ayağa kaldırılıyor. Çukurova'nın Efes'i olarak bilinen 2 bin 700 yıllık Kastabala Antik Kenti'nde "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi iş birliğinde yürütülen projede depremde yıkılan sütunlar tekrar yerine konulurken hasarlı sütunlarda sağlamlaştırma ve restorasyon çalışması yapılıyor.

Kastabala antik kentiyle alakalı kazı ve restorasyon çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, "Geleceğe miras projesi kapsamında Kültür Turizm Bakanlığımız, Kültür Varlıkları Müzeleri Genel Müdürlüğümüz ve üniversitemizle ortak yürütülen bir çalışma içerisinde. Burada şu anda hemen sütunlu yolu görüyoruz arkamızda. Sütunlu yolda depremde hasar almış ve depremde yıkılan olan sütunları arkadaşlarımız, kazı başkanımız ekibi ve müze müdürlüğü ekibimiz ayağa kaldırmakta ve yine burayla ilgili zarar görmüş olan yerlerle ilgili restorasyon projesi devam etmekte. Burayla ilgili çevre düzenlemesi, kazı çalışması, proje çalışması ve restorasyon çalışmalarıyla ilgili yaklaşık alanda 45 işçimizle birlikte arkadaşlar çalışmalarına devam etmekte." diye konuştu.

-Kastabala antik kentinde konserler ve etkinlikler düzenleyeceğiz

Antik kentte bir takım etkinlikler yapacaklarını söyleyen Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, " Çukurova'nın Efes'i olarak nitelendirilen bu bölge gerçekten gözde bir turizm bölgesi olacak. Özellikle tarih turizmi açısından da bölgemizin çok önemli bir katkı yapacağını burada düşünüyoruz. Bölgedeki çevre düzenlemesi çalışmaları ve arkeolojik kazı alanının düzenlenmesi çalışmaları bittikten sonra da burada bir takım faaliyetler yapmamız da mümkün olacak. Buradaki tiyatro çok önemli ve bölgedeki en iyi durumda olan antik tiyatrolardan birisi ve burada da inşallah yakın zamanda konserler ve diğer etkinlikler yapma imkanımız da ortaya çıkacak. Üniversitemizde bu süreçte katkılarını artırarak devam edeceğini düşünüyorum ben de ve bütün tarih sever ve bölgeye ilgisi olan kardeşlerimizi, dostlarımızı da buraya bekliyoruz." Dedi.

Kastabala Antik Kenti\'nde Sütunlar Yeniden Ayağa Kalkıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastabala Antik Kenti'nde Sütunlar Yeniden Ayağa Kalkıyor - Son Dakika

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