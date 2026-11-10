Kastamonu Azdavay'da karda mahsur kalan 80 yaşındaki hasta hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Kastamonu Azdavay'da karda mahsur kalan 80 yaşındaki hasta hastaneye ulaştırıldı

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Kastamonu Azdavay\'da karda mahsur kalan 80 yaşındaki hasta hastaneye ulaştırıldı
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Kastamonu Azdavay\'da karda mahsur kalan 80 yaşındaki hasta hastaneye ulaştırıldı
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan 80 yaşındaki hasta, AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla Azdavay İlçe Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Devrilen ağaç motorlu testereyle kaldırıldı, sağlık ekipleri hastaya ulaştı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kar yağışı sebebiyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yolu ulaşımı kapanan Maden köyü Çetinpınar Mahallesi'nde rahatsızlanan 80 yaşındaki K.C.'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Devrilen ağaç ve yaklaşık 40 santimetre yüksekliğine ulaşan kar sebebiyle ambulansla köye ulaşaman sağlık ekipleri, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) destek istedi. Daha sonra bölgeye gelen AFAD ekiplerince yola devrilen araç, motorlu testereyle kesilerek kaldırıldı. Yürütülen çalışma neticesinde hastaya ulaşan sağlık ekipleri, Azdavay İlçe Devlet Hastanesine naklini sağladı.

Kaynak: İHA
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