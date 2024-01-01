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Kastamonu Belediye Başkanı, yılbaşı gecesini çalışanlar ve huzurevi sakinleriyle geçirdi - Son Dakika
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Kastamonu Belediye Başkanı, yılbaşı gecesini çalışanlar ve huzurevi sakinleriyle geçirdi

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yılbaşı gecesinde nöbetçi olan belediye, sağlık ve emniyet çalışanları ve huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Vidinlioğlu, görevlilerle sohbet etti ve huzurevi sakinleriyle görüşerek yeni yıllarını kutladı. Ayrıca, belediye çalışmalarının 2024'te de artarak devam edeceğini belirtti.

Kastamonu Belediye Başkanı, yılbaşı gecesini çalışanlar ve huzurevi sakinleriyle geçirdi
01.01.2024 - 13:14,
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Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu yılbaşı gecesini nöbetçi olan belediye, sağlık ve emniyet çalışanları ve huzurevi sakinleri ile geçirdi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yılbaşı gecesinde nöbetçi olarak çalışan belediye, sağlık ve emniyet ekiplerini yalnız bırakmadı. Yeni yıla çalışarak giren görevliler ile sohbet eden Başkan Vidinlioğlu'nun Kastamonu Belediyesi Ömerül Faruk Darende Huzurevi ziyaretinde ise duygu dolu anlar yaşandı. Başkan Vidinlioğlu'na kendilerine gösterdiği ilgiden ötürü teşekkür eden huzurevi sakinleri, huzurevinin yapımındaki katkısı için teşekkür etti. Başkan Vidinlioğlu ise görevlerini yerine getirdiklerini belirterek huzurevi sakinleri ile tek tek görüştü.

Yaptığı açıklamada 2024'te belediye çalışmalarının artarak devam edeceğini de belirten Başkan Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi Ömerül Faruk Darende Huzurevi, 112 Acil Çağrı Merkezi, Şehit Recep Şahin Polis Merkezi, Kastamonu Belediyesi Temizlik İşleri, KASKİ ve polis noktalarını ziyaret etti.

Başkan Vidinlioğlu yaptığı ziyaretleri sosyal medya hesaplarından, "Yeni yıla saatler kala belediyemiz birimlerinde nöbetçi olan mesai arkadaşlarımızı, Ömerül Faruk Darende Huzurevimizde kalan değerli büyüklerimizi, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarımızı, Şehit Recep Şahin Polis Merkezinde görevli polislerimizi ve uygulama noktalarında görev yapan emniyet güçlerimizi ziyaret ettik ve yeni yıllarını kutladık. Özveri ve büyük bir gayretle halkımız için çalışmalarını aralıksız sürdüren tüm görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyor; sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl temenni ediyorum" paylaşımıyla duyurdu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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