- Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kupası'nda Görele Belediyespor'u farklı yendi
KASTAMONU - Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın ilk ayağında Görele Belediyespor'u 32-23 yenerek farklı bir galibiyete imza attı.
HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'na çeyrek finalde dahil olan Kastamonu Belediyespor, ilk maçında Görele Belediyespor'u sahasında ağırladı. Kastamonu Merkez Spor Salonunda oynanan müsabakada Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin güçlü ekibi Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarısını 10-11 geride kapattı. İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Kastamonu Belediyespor, hızlı ataklarla ve etkili savunmasıyla üstünlüğü ele geçirerek, Görele Belediyespor'u 32-23 yenerek farklı bir galibiyete imza attı. Kastamonu Belediyespor, aldığı galibiyetle Türkiye Kupası'nın ikinci ayağında büyük bir avantajda elde etmiş oldu.
Öte yandan, Kastamonu Belediyespor'da Yasemin Şahin 8, Betül Yılmaz 5, Beyzanur Türkyılmaz, Emine Gökdemir ve Burcu Dindar 4'er, Büşra Işıkhan ve Nurşah Sancak 3'er, Cansu Akalın ise 1 golle skora katkı sağladı.
Kastamonu Belediyespor ile Görele Belediyespor, kupanın ikinci ayağında Görele'de 13 Şubat'ta karşı karşıla gelecek. Kastamonu Belediyespor galibiyeti ya da beraberliği durumunda Türkiye Kupasında yarı finale yükselecek. Görele Belediyespor'un yarı finale yükselmesi için 9 sayının üzerinde fark atması gerekecek.
"Yarı finale yükselmek istiyoruz"
Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı Teknik Sorumlusu Serpil İskenderoğlu, Görele Belediyespor'a karşı alınan galibiyeti değerlendirerek, mutlu olduklarını söyledi.
Maçın ilk yarısında tutuk bir performans sergilediklerini söyleyen İskenderoğlu, "Birçok pozisyona girmemize rağmen özellikle atış performansımız istediğimiz seviyede değildi. Soyunma odasına da geride girdik. İkinci devre daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Hem kaleci performansımız hem de savunma agresifliğimiz bizi sonuca götürdü" dedi.
Yarı finale yükselmek istediklerini belirten İskenderoğlu, "Türkiye Kupası'nın ilk maçında Görele Belediyespor'a karşı avantajlı bir skor elde ettiğimiz için memnunuz. Rövanş maçına 9 sayılık bir avantajla çıkacağız. Görele'deki maçı da kazanarak yarı finale kalmak istiyoruz" diye konuştu.
"Hem ligde hem de Türkiye kupasında başarılı olmak istiyoruz"
Karşılaşmanın skorer isimlerinden Betül Yılmaz ise, "Bugün hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye Kupasında oynadığımız ilk maç. Çeyrek finale doğrudan katıldık ve iyi bir oyunca farklı kazandık. Bu yılın başında yola çıktığımızda Türkiye Kupasını kazanmak bizim hedeflerimizden bir tanesiydi. Çünkü kupayı almak istiyoruz. Çeyrek finalin ilk ayağını kazandık, şimdi ikinci ayağında Görele'de Görele Belediyespor'u ile karşılaşacağız. Bu maçı da kazanıp yarı finale çıkmak istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Ligdeki maçlarımıza devam edeceğiz. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz, hem ligde hem de Türkiye kupasında başarılı olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
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