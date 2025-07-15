Kastamonu'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Kastamonu\'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
15.07.2025 23:16
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Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenlenen programda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşenler dualarla anıldı.

Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenlenen programda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşenler dualarla anıldı.

Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, 15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ silahlı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit düşenler dualarla anıldı. Programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, askeri erkan, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Şiirlerin okunduğu programda şehitler için dua edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının yayınlanmasının ardından protokol üyeleri tarafından sancak koşusuna katılanlara katılım belgeleri takdim edildi.

Programda konuşan Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinin önemine dikkat çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti hem bir huzur adası hem de mazlumların sesini dünyaya duyuran yegane dost. Milletçe birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz hassas günlerden geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üstün gayretleriyle, geçtiğimiz hafta itibariyle 47 yıllık terör belasından kurtulman ın eşiğindeyiz. Ardına kadar açılmakta olan, büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye yüzyılının kapılarıdır" dedi.

Türkiye'nin ilerlemesinin her zaman engellenmeye çalışıldığını ifade eden Milletvekili Halil Uluay ise, "Bizim o günlerde yaşadıklarımızı başarıyla atmamış olsaydık bugünkü İsrail karşısındaki İran durumuna düşme ihtimalimiz yüksekti. Mühendislerini öldürebiliyorlar, Genel Kurmay Başkanını öldürüyorlar, onun yerine atananı da öldürüyorlar. Türkiye'nin yollarının da bu açıdan döşenmesi 15 Temmuz'dan geçiyordu. 15 Temmuz'da başarılı olsalardı bizim bugün ne İHA'mız, ne SİHA'mız, ne nükleer santralimiz olacaktı. Şu an biz daha çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Kazançlarımızın, emeklerimizin birçoğu birinci dünya ülkelerinin refahına alıyor olacaktı. Ama Allah'a şükür 15 Temmuz'da askeri, polisi, siviliyle bu darbeci zihniyetin karşısında duruldu" diye konuştu.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı ise, "15 Temmuz 2016 gecesi devletimizi ele geçirmeye çalışan hain FETÖ terör örgütü milletin silahını millete çevirmiş, meclisimizi bombalamış, sivil vatandaşlarımızı hedef almıştır. Ancak milletimiz tarihindeki sayısız örnekte olduğu gibi bir kez daha şahadeti göze alarak sokaklara, meydanlara inmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. 15 Temmuz'un yıl dönümünde bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki milletimizin mayasında hürriyet vardır, asla diz çökmez, teslim olmaz. Milletimiz vatanına, devletine, bayrağına, mukaddesatına el uzatanın o elini kırar. Şunu çok iyi biliyoruz ki milletçe bir oldukça, hep birlikte ülkemizi daha güçlü kılmak, milletimizi daha ileriye doğru taşımaya çalıştıkça Allah'ın izniyle aşamayacağımız engel yoktur. Bugün bizlere düşen görev 15 Temmuz'un hafızalardaki yerini diri tutmak, birlik ve beraberlik içinde, güçlü bir Türkiye için azimle, gayretle çalışmaktır" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika

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