Kastamonu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Kastamonu\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Kastamonu'da bulunan Gazi Stadı'nda düzenlenen programda, yüzlerce çocuk ve ailenin katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Törende çocuklar hazırladıkları gösterileri sergiledi ve büyük alkış aldı. Kastamonu Valisi Meftun Dallı, çocukların umudu ve gururu olan bayramın kutlu olmasını diledi.

23.04.2024 14:59
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Kastamonu'da bulunan Gazi Stadı'nda yüzlerce çocuk ve ailenin katılımıyla düzenlenen programda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kastamonu'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Stadı'nda düzenlenen törende coşku ile kutlandı. Törene yüzlerce çocuk ve ailesi katıldı. Stadı dolduran çocuklar hazırladıkları gösterileri sergiledi. Çocuklar gösterileri ile trübünlerdeki vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Programa Katılan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Bugün birliğimizin, beraberliğimizin, millet oluşumuzun nişanesi, milli irademizin kalbi Gazi Meclisimiz 104 yaşında. Bugün; yarınımız olan her bir çocuğumuzunsevinci, umudu, gururu 104 yaşında. Bugün çocuklarımız için, hepimiz içinbir onur, bir coşku günü. En önemli gayemiz, dünyayı çocukların masumiyetiyle güzelleştirmek, hayalleriyle süslemek, umutlarıyla yeşertmek. Onlara gözyaşlarıyla ıslanmamış bir dünya bırakmak. Bu varlığa kast edenlere fırsat vermeden mazlum coğrafyalardaki yaraları sarmak, acıları dindirmek ve çocukları yeniden güldürmek. Sizler gözlerimizin aydınlığı, sevginin ve mutluluğun değerini hatırlatan en güzel hediyesiniz. Gözlerinizdeki ışık ve kalplerinizdeki umut, Kastamonumuzun, Türkiyemizin ve hepimizin en büyük ilham kaynağı. Bayramınız kutlu olsun" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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