Kastamonu'da Balık Kaçışı: Vatandaşlar Baraja Akın Etti - Son Dakika
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Kastamonu'da Balık Kaçışı: Vatandaşlar Baraja Akın Etti

Kastamonu\'da Balık Kaçışı: Vatandaşlar Baraja Akın Etti
26.07.2025 11:33
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Kulaksızlar Barajı'ndaki kafesin yırtılması sonucu binlerce somon gölete yayıldı, balıkçılar yarıştı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki Kulaksızlar Barajı'nda somon çiftliğinin kafesinin yırtılması neticesinde binlerce balık baraj gölüne dağıldı. Haberi alan vatandaşlar ise balıkları yakalayabilmek için oltasını alıp barajın yolunu tuttu.
Kastamonu'nun Devrekani ile Taşköprü ilçesinde Bük Deresi üzerinde sulama amacıyla 1993 yılında inşa edilen Kulaksızlar Barajı'nda Türk somonu üretimi yapan firmalardan birine ait kafeslerde yırtılma meydana geldi. Kafeslerin yırtılması neticesinde binlerce somon baraj göletine yayıldı. Haberi duyan vatandaşlar ise oltasını alarak barajın yolunu tuttu. Kastamonu'nun Merkez, Taşköprü ilçeleri başta olmak üzere, çevre ilçelerden ve il dışından gelen olta balıkçıları, yakaladıkları balıkları evlerine götürdü.
Baraj gölünde balık avına çıkan olta balıkçıları, bu vesile ile yurt dışına ihraç edilen balığın tadına bakma imkanı da buldu.
"Kafeslerin patladığını duyduk, biz de baraja gelip nasiplenelim istedik"
Devrekani'ye Kulaksızlar Barajı'na balık tutmak için geldiğini söyleyen Hüseyin Okudan, "Kafeslerin patladığını duyduk. Kafesler patlayınca biz de baraja gelelim nasiplenelim istedik. Gayet güzel oluyor, güzel geçiyor, balık da var. Herkese rast gele diyoruz" dedi.
Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yaptığını anlatan Mustafa Cebeci ise, "Amatör balıkçı olarak halen devam ediyoruz. Şu anda alabalık tutuyoruz. Gayet de verimli geçiyor. Balıkların kafesten kaçtığını duyduk, normalde bizler bu baraja sazan tutmak için geliyorduk. Bugün de alabalık tutmak için geldik. Alabalık güzel bir balık, fena değil, az çok tutuyoruz. Hatta bir hafta önce daha da çok tutuyorduk, daha çok verimliydi. Şu anda biraz daha azalmış durumda bir haftaya göre. Balıklar kaçalı bir hafta olmuş. Barajda buna rağmen bir hayli fazla yoğunluk var. Oltasını alan gelmiş. Ben gece geldim baraja, geceden beri tutuyorum. Akşam olunca da döneceğim. Hatta il dışından balık tutmak için baraja gelenler dahi var" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da Balık Kaçışı: Vatandaşlar Baraja Akın Etti - Son Dakika

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