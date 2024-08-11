Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Kastamonu'da meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği yer Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi oldu. Yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

11.08.2024 14:39
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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 37 ABP 259 plakalı otomobil ile R.Ç: yönetimindeki 34 KSV 940 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 37 ABP 259 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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