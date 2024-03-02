Kastamonu\'da İsrail saldırılarını kınamak için yürüyüş düzenlendi

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Kastamonu'nun Abana ilçesinde İsrail saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek olmak için yürüyüş düzenlendi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde toplanan vatandaşlar, " Gazze'ye Bin Selam Yürüyüşü" gerçekleştirdi. Gazze direnişine destek olmak ve İsrail'i kınamak için gerçekleştirilen yürüyüş, Abana Kent Meydanından başladı. Meydanda toplanan kalabalık, pankartlar açarak sloganlarla İsrail'e tepki gösterdi.

Daha sonra Merkez Camii İmam Hatibi Uğur Balcı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Abana İlçe Müftüsü Celal Toktaş tarafından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi. - KASTAMONU