Kastamonu'da minik öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı - Son Dakika
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Kastamonu'da minik öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

06.04.2022 09:38
Kastamonu'da minik öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde düzenlenen kursta eğitim alan çocuklar, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde düzenlenen kursta eğitim alan çocuklar, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı.

Daday İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kur'an-ı Kerim kursunda eğitim gören 4-6 yaş grubu minik öğrenciler için Kur'an-ı Kerim'e geçiş töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim kursu salonunda düzenlenen törene Daday İlçe Müftülüğü Vaizi Hüseyin İpek, Müftülük Şube Müdürü Mahmut Kulaç ve öğrenci velileri katıldı. Törende minik öğrenciler, sureler okuyarak, ilahiler seslendirdi. Programda çocuklarının bu sevincine ortak olan aileler ise emeği geçen herkese teşekkür etti. Kur'an kursu öğretmenlerinden İlknur Cebeci organizesindeki program, yapılan dua ve hediye takdimi ile sona erdi. - KASTAMONU

Kastamonu'da minik öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
Kastamonu'da minik öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
Kastamonu'da minik öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
Kastamonu'da minik öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
Kastamonu'da minik öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

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Kastamonu, Hisarcık, Daday, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kastamonu'da minik öğrenciler, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı - Son Dakika


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