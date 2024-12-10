Kastamonu'da Sanatla Sonbahar Coşkusu - Son Dakika
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Kastamonu'da Sanatla Sonbahar Coşkusu

Kastamonu Üniversitesi, İlk Kadın Mitingi'nin 105. yılı için seramik ve resim sergisi düzenledi.

10.12.2024 20:15
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Sonbaharın sanatla buluştuğu sergiye büyük ilgi

İlk Kadın Mitingi'nin yıldönümünde Kastamonu Üniversitesi'nden seramik ve resim sergisi

KASTAMONU - Kastamonu Üniversitesi tarafından "10 Aralık İlk Türk Kadın Mitingi" etkinliklerinin 105. yıl dönümü dolayısıyla açılan sergi büyük ilgi gördüi

Kastamonu'da 10 Aralık 1919 İlk Türk Kadın Mitinginin 105. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Saray Hamamı Kültür Sanat Merkezi ile Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi Sergi Salonunda seramik ve resim sergisi açıldı. Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyhan Yılmaz'ın "Sonbahar" adlı seramik sergisi ile Öğretim Üyesi Doç. Dr. Firdevs Müjde Gökbel Yavuzoğlu'nun "Yörünge" adlı sergisi ve Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Uçar'ın resim sergisi katılımcılardan büyük beğeni aldı. Serginin açılış kurdelesini Vali Meftun Dallı, beraberinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Kerem Seven, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Zafer Özden, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile vatandaşlar ve öğrencilerle birlikte kesti.

Serginin açılışının ardından Vali Dallı, sergiyi hazırlayan Prof. Dr. Seyhan Yılmaz, Doç. Dr. Firdevs Müjde Gökbel Yavuzoğlu ve Doç. Dr. Metin Uçar'dan sergi hakkında bilgiler aldı. 10 Aralık İlk Türk Kadın Mitinginin öneminden bahseden Vali Dallı, serginin açılmasında emeği geçen akademisyenleri kutlayarak, serginin hayırlı olmasını diledi.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyhan Yılmaz ise, "Kastamonu'nun doğal zenginlikleri doğal güzellikleri insanı kendisine çekmektedir ve sonbaharda bir şölene dönüşmektedir. Bu şöleni eserlerime yansıtmaya çalıştım. Daha çok ağaçları çalışıyorum ama yapraklara da yer verdim eserlerimde. Yaprakların yeşilden turuncuya kırmızıya kahverengiye dönüşen renklerini eserlerimde ele almaya çalıştım. Sergideki eser sayısı toplam 19. 105 yıl önce kadınlarımızın verdiği bu mücadele karşısında gösterdikleri çaba bize de ışık oldu. Onların mücadelesine teşekkür ediyoruz" dedi.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Firdevs Müjde Gökbel Yavuzoğlu da, "Ben tema olarak yörüngeyi tercih ettim. Yörünge kapsamında farklı gezegenleri temsilen yörüngeler oluşturdum. Bunu seramik sanatının çok eski formlarından biri olan kase ile yapmak istedim. Her bir kase torna ile şekillendirme tekniği ile gerçekleşti. Tek tek elde boyandı. İçlerine bütün insanlığı temsilen farklı yörüngeler oluşturdum. Her insanın kendine dair yörüngesi olduğunu düşünerek eserlerimi değerli konuklarla paylaşmak istedim" diye konuştu.

Sergiyi ziyaret eden Mehmet Akın Yıldız da, "Gerçekten burası güzel bir yer olmuş. Sergide çok güzel olmuş, eşyaların yerleri de düzenli ve tertipli, çok güzel dizayn edilmiş" ifadelerini kullandı.

Sergide, sonbaharda dökülen yaprakların zemine serilerek oluşturulan görsel, davetlilerden büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da Sanatla Sonbahar Coşkusu - Son Dakika

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